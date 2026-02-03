Korea Północna długo wypierała się współpracy z Rosją, zaprzeczając wysyłce wyposażenia i amunicji dla rosyjskich oddziałów atakujących Ukrainę, a także rozmieszczaniu tam swoich żołnierzy, chociaż informacje wywiadowcze i nawet zdjęcia w mediach społecznościowych wyraźnie na to wskazywały. Pjongjang i Moskwa w końcu przestały jednak udawać, a do nas regularnie docierały informacje o kolejnych "wymianach technologicznych" czy "pakietach pomocowych" dla Putina. Co prawda skala tego zjawiska wciąż pozostaje tajemnicą, ale analitycy nie mają wątpliwości, że współpraca tylko się pogłębia.

I obejmuje obie strony, bo Kreml dostaje potrzebne wyposażenie i wojsko, a Pjongjang inne "dobra". Wywiad południowokoreański odnotował postępy w północnokoreańskim programie rakietowym i nuklearnym (w tym systemach naprowadzania i silników rakietowych objętych międzynarodowymi sankcjami), a także dynamiczny rozwój technologii dronów, wyraźnie napędzane rosyjskim wsparciem. Informował też zresztą o rosnącej liczbie wizyt w Rosji wysokich rangą północnokoreańskich przedstawicieli sektora zbrojeniowego, co składa się w logiczną całość.

Rozwiń

"Bohater" na białym rumaku

Teraz z kolei dowiadujemy się, że Kim Dzong Un ugrał na tym układzie coś jeszcze, a mianowicie… konie. Tak, konie, bo jak informuje serwis NK News (amerykański subskrypcyjny portal informacyjny z siedzibą w Seulu, który dostarcza artykuły i analizy dotyczące Korei Północnej), Republika Tatarstanu została dostawcą tych zwierząt dla ceremonialnego pułku kawalerii Korei Północnej - tej samej jednostki, której wizerunek od lat wzmacnia propaganda Kim Dzong Una. Dostawy, realizowane w latach 2024-2025, miały charakter selektywny, tzn. konie trafiały wyłącznie do najwyższych kręgów wojskowej i politycznej elity.

To właśnie na takich wyselekcjonowanych zwierzętach Kim Dzong Un zwykł pokazywać się podczas parad, uroczystości państwowych i inscenizowanych przejazdów przez góry. Bo w Korei Północnej koń nie jest jedynie zwierzęciem użytkowym, to element kultu władzy, którym przywódca ma podkreślać swoją niemal boską pozycję. W tym kontekście dostawy z Tatarstanu mają wymiar nie tylko praktyczny, lecz także ideologiczny, wzmacniając obraz Kim Dzong Una jako kontynuatora mitu "niezłomnego wodza".

Rosja płaci towarem luksusowym

Analitycy podkreślają, że konie paradne i hodowlane należą do kategorii towarów luksusowych, których eksport do KRLD jest formalnie zakazany przez sankcje Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oznacza to, że każda transakcja tego typu stanowi naruszenie międzynarodowego reżimu sankcyjnego, niezależnie od tego, czy odbywa się z udziałem prywatnych podmiotów, czy struktur państwowych. A wykorzystanie Tatarstanu jako regionalnego centrum dostaw utrudnia śledzenie tras i pochodzenia ładunków.

Warto też przypomnieć, że Rosja zapowiedziała jednocześnie powrót do wykorzystywania koni w swoich działaniach bojowych. Po raz pierwszy o tym pomyśle dowiedzieliśmy się latem 2023 roku, kiedy rosyjska agencja informacyjna Bashinform poinformowała, że do jednego z rosyjskich pułków stacjonujących w Ukrainie wysłano wierzchowce z terenów autonomicznej republiki Baszkirii, sąsiadującej zresztą z Tatarstanem. I choć konie znajdują się dziś w wielu armiach świata, głównie w formacjach reprezentacyjnych czy porządkowych, to widok tych zwierząt wyposażonych w terminale Starlink na froncie jest mocno zaskakujący.

Grzyb zombie i storczyk udający muchę wśród nowo odkrytych gatunków © 2026 Associated Press