Kolejne F-35 leciały na Bliski Wschód

Na stronach do śledzenia lotów na żywo, 16 lutego można było zobaczyć przelot aż 18 myśliwców F-35 w Europie. Maszyny wystartowały z bazy RAF Lakenheath i kierowały się na Bliski Wschód, najprawdopodobniej do bazy Muffawaq w Jordanii.

Muffawaq stał się jedną z największych baz operacyjnych dla sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w regionie. Już teraz może się tam znajdować aż 30 myśliwców F-35, 24 F-15, 6 samolotów walki elektronicznej EA-18 oraz około 12 samolotów atakujących A-10.

Militarna armada na Bliskim Wschodzie

Nowe F-35 dołączają do prawdziwej armady Stanów Zjednoczonych w regionie Bliskiego Wschodu, dostarczając kolejnych zdolności jak stealth i zaawansowana sieciocentryczność. Do tego w momencie lotu kolejnej floty F-35, analitycy Białego Wywiadu zauważyli start dwóch samolotów dozoru i wczesnego ostrzegania (AWACS) E-3 Sentry z Elmendorf Air Force Base na Alasce. Jest duże prawdopodobieństwo, że te dwa samoloty kierują się do jednej z baz w Wielkiej Brytanii, skąd będą stanowiły dodatkowe siły dla możliwej operacji na Bliskim Wschodzie.

W obliczu zgromadzonych przez USA siły w regionie, przybycie kolejnych myśliwców F-35 oraz samolotów AWACS może być jednym z najważniejszych sygnałów przygotowań do operacji militarnej przeciwko Iranowi.

Czy USA zaatakuje Iran?

Przypomnijmy, że od wybuchu ogólnokrajowych protestów antyrządowych w Iranie na przełomie grudnia/stycznia, wzrosły napięcia na linii Waszyngton-Teheran. Oficjalnym powodem ma być brutalność islamskiego reżimu przy pacyfikowaniu tych protestów. Wielu komentatorów zauważało jednak, że sytuacja ta mogła być bodźcem do działania dla USA i Izraela do kolejnych nacisków na Iran w kwestii rozwoju jego programu nuklearnego.

Amerykanie starają się ograniczyć rozwój irańskiego programu nuklearnego, w obawie o pozyskanie przez Teheran operacyjnej broni jądrowej. Administracja Donalda Trumpa prowadzi negocjacje z Iranem po ostatnich napięciach na linii Waszyngton-Teheran. Jednym z tematów jest porozumienie w sprawie irańskiego programu nuklearnego.

Skala przygotowań

Amerykanie już zgromadzili na Bliskim Wschodzie ogromne siły militarne. Do ich baz wojskowych regularnie przylatują samoloty transportowe z Europy i kontynentalnej Ameryki z zaopatrzeniem. Wcześniej w ten rejon sprowadzono nowe jednostki z ciężkim sprzętem m.in. czołgami M1 Abrams. Dodatkowo w rejonie pojawiła się grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln.

Jednym z najbardziej wymownych sygnałów jest sprowadzenie do Europy jednego z trzech samolotów WC-135R. To maszyna mająca wykrywać anomalie w poziomie promieniowania radioaktywnego np. po awariach infrastruktury nuklearnej. Może posłużyć do potwierdzenia i oszacowania efektów uderzenia na nuklearne kompleksy i ośrodki Iranu, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

