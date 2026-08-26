Pięć F-35 leci do Polski. Skompletują całą eskadrę

28 maja do 32. Bazy Lotnicwa Taktycznego w Łasku przyleciały trzy pierwsze myśliwce F-35 polskich sił powietrznych. 12 czerwca odbyło się oficjalnie przyjęcie nowych maszyn do naszych sił zbrojnych. Teraz pięć kolejnych zmierza do Polski.

- To wsparcie nie tylko zdolności Sił Powietrznych, ale całego systemu bezpieczeństwa, który tworzymy z naszymi sojusznikami - podsumował minister Kosiniak-Kamysz.

Przylot pięciu F-35 do bazy w Łasku będzie oznaczało skomplementowanie maszyn odpowiadającej stanu połowy eskadry. W tym roku w Polsce ma być łącznie 14 myśliwców F-35 i wszystkie trafią do bazy w Łasku. Przylatują z amerykańskiej bazy Ebbing Air National Guard w Arkansas, gdzie trafiają F-35 wyprodukowane w zakładach Lockheed Martin w Forth Worth w Teksasie i gdzie na ten moment szkolą się polscy piloci i technicy.

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Polskie F-35 gotowe do obrony nieba w następnym roku

Polska zakupiła 32 myśliwce F-35 wraz z pakietem szkoleniowym i zapasem silników 31 stycznia 2020 roku. Kosztowało nas to 4,6 mld dolarów netto. W polskich siłach powietrznych F-35 oznaczony został jako "Husarz".

Polskie F-35 obok 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku wejdą też na wyposażenie 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. W każdej z baz znajdzie się po jednej eskadrze tych nowoczesnych myśliwców.

Dostawy wszystkich F-35 do Polski mają zostać zrealizowane do końca 2029 roku. Samoloty te w polskich siłach zbrojnych mają osiągnąć gotowość operacyjną już w następnym roku, o czym mówił w Interii GeekWeek dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Norbert Chojnacki.