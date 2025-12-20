Kolejny dron rozbił się w Turcji

Niezidentyfikowany dron został znaleziony nieopodal miejscowości Salur w tureckiej prowincji Baliskeir. Po zawiadomieniu służb został zabezpieczony przez żandarmerię wojskową i przetransportowany do Ankary na dalsze analizy. Początkowe podejrzenia wskazują, że może to być dron rosyjskiej konstrukcji.

Wrak maszyny przypomina bezzałogowca konstrukcji Merlin-VR, używanego przez rosyjskie siły zbrojne do nadzoru pola walki i obszarów morskich. Szacuje się, że platforma ma zasięg do 600 kilometrów i możliwość lotu około 10 godzin, co sprawia, że nadaje się do długotrwałych misji monitorujących daleko poza obszarami linii frontu.

Tureckie władze nie potwierdziły publicznie pochodzenia drona oraz do kogo należał.

Rozwiń

Niezidentyfikowane drony nad Turcją

Obecnie Ankara bada, czy przypadek drona z Baliskeir może być powiązany z wrakiem znalezionym w piątek w prowincji Kocaeli około 30 kilometrów od Morza Czarnego. Tureckie ministerstwo spraw wewnętrznych potwierdziło, że tamtejsza konstrukcja to Orłan-10, dron rekonesansu rosyjskiej produkcji, o których regularnie pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Odkrycia dwóch wraków miały miejsce po zestrzeleniu niezidentyfikowanego drona nad Morzem Czarnym przez tureckie lotnictwo. Tureckie władze cały czas badają, kto stoi za zwiększoną aktywnością bezzałogowców.

Portal Defence Blog zauważa, że nadmierna aktywność dronów nad Turcją może być związana z wysiłkami Moskwy, mającymi na celu ukrycie i ochronę tzw. "floty cieni". Statki te, często działające w ramach nieprzejrzystych struktur własnościowych, znalazły się pod lupą w związku z próbami Ukrainy zakłócenia rosyjskiej logistyki morskiej i eksportu energii.

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym © 2025 Associated Press