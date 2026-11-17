W skrócie Korea Północna przekazuje Rosji dziesiątki pocisków balistycznych miesięcznie, które są natychmiast wykorzystywane do ataków na ukraińskie miasta i infrastrukturę.

W dostawach dominują rakiety z rodzin KN-23 o zasięgu do 900 km oraz KN-24, przeznaczone do niszczenia umocnień i obiektów wojskowych.

Wykorzystywanie północnokoreańskiego uzbrojenia na froncie pozwala Pjongjangowi testować broń w warunkach bojowych i udoskonalać jej konstrukcję.

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Rosja nie musi polegać wyłącznie na własnych fabrykach zbrojeniowych. Coraz większą rolę w dostawach uzbrojenia odgrywa Korea Północna, która przekazuje Moskwie dziesiątki pocisków balistycznych każdego miesiąca. Informację ujawnił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po zapoznaniu się z raportem ukraińskiego wywiadu wojskowego.

Korea Północna dostarcza Rosji kolejne rakiety

O dostawach północnokoreańskiego uzbrojenia Zełenski mówił podczas wieczornego przemówienia. Wcześniej raport dotyczący rosyjskich planów rakietowych przedstawił Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR). Wynika z niego, że Rosja zamierza zwiększać produkcję zarówno pocisków balistycznych, jak i manewrujących.

To jednak nie jedyne źródło rakiet dla rosyjskiej armii. Moskwa otrzymuje kolejne dostawy z Pjongjangu, a ich skala jest coraz większa.

Rosja, niestety, otrzymuje również coraz więcej pocisków balistycznych z Korei Północnej. Chodzi o dziesiątki rakiet miesięcznie.

Północnokoreańskie uzbrojenie nie trafia do magazynów na zapas. Rosyjskie wojska wykorzystują je podczas ataków na Ukrainę, uderzając w miasta, obiekty wojskowe i ważną infrastrukturę.

Jakie rakiety Korea Północna przekazuje Rosji?

Wśród pocisków dostarczanych Rosji wymienia się przede wszystkim konstrukcje z rodzin KN-23 i KN-24. Pierwsza z nich, znana również jako Hwasong-11A, ma zasięg szacowany na około 450-900 km, zależnie od wersji. Może razić cele naziemne, w tym obiekty wojskowe i elementy infrastruktury.

KN-24 (Hwasong-11B) to z kolei pocisk o szacowanym zasięgu około 400 km. Został zaprojektowany do niszczenia między innymi umocnień, stanowisk dowodzenia i obiektów wojskowych.

Korea Północna przekazuje Rosji także amunicję artyleryjską i pociski do systemów wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Wsparcie nie ogranicza się więc do jednego rodzaju uzbrojenia.

Pociski KN-23 i KN-24 Geoarchive/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) Wikimedia Commons

Wojna w Ukrainie pomaga rozwijać broń Pjongjangu

Dla Korei Północnej współpraca z Rosją ma jeszcze jeden ważny wymiar. Wykorzystywanie jej rakiet na ukraińskim froncie dostarcza informacji o tym, jak zachowują się one w rzeczywistych warunkach bojowych.

Zełenski zwraca uwagę, że takie doświadczenia pozwalają Pjongjangowi udoskonalać własne uzbrojenie. W praktyce oznacza to, że wojna na Ukrainie może przyczyniać się do rozwoju północnokoreańskich możliwości militarnych.

Potencjalne konsekwencje wykraczają przy tym poza samą Ukrainę. Według ukraińskiego prezydenta rosnące możliwości Korei Północnej stanowią zagrożenie również dla państw regionu Półwyspu Koreańskiego.



