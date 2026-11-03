Prywatne serwerownie na usługach Kremla

Jak informuje Reuters, rosyjski prezydent polecił, aby właściciele prywatnych centrów danych utrzymywali 10 proc. swojej mocy obliczeniowej w gotowości do wykorzystania przez państwową infrastrukturę IT. Chodzi o zapewnienie władzom szybkiego dostępu do dodatkowych zasobów, gdyby doszło do kolejnych awarii lub wzrosło zapotrzebowanie na moc obliczeniową.

Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego ma zinwentaryzować dostępne zasoby oraz powierzchnię serwerowni w całym kraju. Powstanie też specjalna komisja rządowa, która będzie mogła nakazać udostępnienie zarezerwowanej mocy, a prywatni operatorzy dostaną na realizację takiego polecenia zaledwie 24 godziny. Rozważane jest również tymczasowe korzystanie z centrów danych znajdujących się poza granicami Rosji, taki scenariusz wymagałby jednak zgody Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

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Ukraińskie drony uderzają w cyfrowe zaplecze Rosji

Decyzja Kremla nie jest przypadkowa. Na początku października Ukraińcy zaatakowali dronami centra danych rosyjskiej firmy technologicznej Yandex. Pierwsze uderzenie miało miejsce w Sasowie w obwodzie riazańskim, czyli w jednym z pięciu głównych ośrodków przetwarzania danych przedsiębiorstwa, gdzie znajduje się kilkadziesiąt tysięcy serwerów.

Drugi dotyczył obwodu kałuskiego, a trzecie obiektu Yandex w miejscowości Włodzimierz w obwodzie włodzimierskim. Uszkodzenia były na tyle poważne, że część modułów trzeba było całkowicie wyłączyć. I choć firma zapewniała, że jej kluczowe platformy nadal działają, użytkownicy zgłaszali problemy z usługami Yandex Mail, Disk, Documents, Pay i Market, a także działaniem asystenta głosowego "Alisa".

Dwa tygodnie później zaatakowano również centrum danych rosyjskiego Ministerstwa Finansów. Według doniesień obiekt przechowywał między innymi bazy danych urzędu skarbowego i inne państwowe rejestry. Uderzenia w takie miejsca mogą więc powodować problemy wykraczające daleko poza zwykłe niedziałanie poczty czy usług internetowych.

23 TB skradzionych danych. Rosja ma kolejny problem

Drony nie są jednak jedynym zagrożeniem. Rosyjska Federalna Służba Statystyki Państwowej przyznała, że jej serwery padły ofiarą cyberataku, w wyniku którego skradziono aż 23 TB danych. Według dostępnych informacji łupem napastników miały paść również nowe informacje dotyczące rosyjskich strat wojennych, oznaczone klauzulą "do użytku służbowego".

Warto przy tym zauważyć, że infrastruktura cyfrowa jest celem ataków po obu stronach konfliktu. We wrześniu rosyjskie uderzenia na ukraińskie centra danych doprowadziły do utraty dostępu do internetu przez około 100 tys. gospodarstw domowych.

Wojna w Ukrainie coraz wyraźniej pokazuje więc, że serwerownie, które jeszcze niedawno kojarzyły się głównie z chmurą, pocztą i streamingiem, mają dziś znaczenie strategiczne. A skoro państwo musi rezerwować prywatne zasoby obliczeniowe na wypadek kryzysu, cyfrowe zaplecze Rosji nie jest tak odporne, jak chciałby tego Kreml.