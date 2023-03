RS-24 "Jars" - rosyjska broń atomowej zagłady

RS-24 "Jars" to pociski dalekiego zasięgu. Mają 23 metry długości i imponujący zasięg - od 11 do 12 tys. km. Ich ogromnym atutem jest prędkość - ok. 24 tys. km/h. Potrafią uderzyć w wybrany cel z dokładnością do 150 metrów.



Pociski Jars korzystają z tzw. głowic MIRV (ang. Multiple Independently Targetable Warheads), które mogą niezależnie od siebie trafiać w różne cele. Pocisk przenosi przynajmniej trzy lub cztery głowice MIRV o ładunku 300-500 KT. To co najmniej 20 razy więcej niż bomba, która w 1945 zniszczyła Hiroszimę (ok. 16 kiloton TNT).

Rosjanie mieli bardzo udoskonalić te pociski i chwalą się, że w najnowszej wersji poradzą sobie z przebiciem się przez zachodnie systemy obrony przeciwrakietowej. Straszenie bronią atomową i przeprowadzanie ćwiczeń z użyciem tej broni to jedna z ulubionych technik zastraszania państw NATO stosowanych przez Kreml.

O możliwości użycia przez Rosję broni jądrowej ciągle przypomina były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. W jednym z niedawnych wpisów w serwisie Telegram ten propagandzista Kremla ostrzegł, że jeśli kiedykolwiek Rosja przegra starcie w wojnie konwencjonalnej, to tego samego dnia rozpocznie wojnę atomową.