U.S. Naval Research Laboratory wraz z Defense Threat Reduction Agency oraz jednostkami badawczymi armii i marynarki opracowało system FFBS (Far-Forward Biological Sequencing). To mobilne urządzenie umożliwia identyfikację patogenów w mniej niż 30 minut i działa w warunkach, które dotąd były całkowicie nieprzyjazne dla sprzętu laboratoryjnego.

Laboratorium w plecaku żołnierza

Technologia wyrosła z wieloletniego programu F-FAST, którego celem było "skompresowanie" całego procesu analizy genetycznej do formy możliwej do obsługi przez personel medyczny bez specjalistycznego wykształcenia biologicznego. Jak tłumaczą badacze, kluczowa różnica polega na sposobie analizy - tradycyjne testy diagnostyczne sprawdzają obecność konkretnego patogenu, działają więc jak testy "tak/nie".

Z kolei sekwencjonowanie DNA i RNA idzie znacznie dalej, tj. odczytuje pełny kod genetyczny mikroorganizmu, co pozwala nie tylko zidentyfikować znane zagrożenia, ale też wykryć nieznane patogeny lub potencjalnie zmodyfikowane biologicznie organizmy: "To możliwość potwierdzania wyników, wykrywania nieznanych zagrożeń i dostarczania danych w miejscu działania" - wyjaśnia dr Peter Matic z NRL.

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Od pustyni po Arktykę. Testy w ekstremalnych warunkach

System był testowany w realnych ćwiczeniach wojskowych, m.in. Desert Ice, Arctic Edge czy RIMPAC. Dzięki temu inżynierowie mogli sprawdzić, jak sprzęt działa w skrajnych temperaturach, dużym zapyleniu czy przy ograniczonym dostępie do infrastruktury.

Jak zaznacza Lt. Cmdr. Chaselynn Watters, to jeden z najważniejszych kroków w detekcji zagrożeń biologicznych w terenie, ponieważ pozwala reagować tam, gdzie wcześniej trzeba było czekać na wyniki z laboratoriów.

Jedną z kluczowych zalet technologii jest też zdolność wykrywania nie tylko znanych patogenów, ale także śladów modyfikacji genetycznych, które mogą wskazywać na potencjalnie inżynieryjne zagrożenia biologiczne. System FFBS został już formalnie przekazany do wdrożeń operacyjnych w ramach struktur obrony chemicznej i biologicznej. Równolegle szkoleni są medycy polowi i jednostki szybkiego reagowania.

Pracowaliśmy ramię w ramię z zespołami w warunkach pustynnych i arktycznych, co pozwoliło dostosować system do realnych operacji





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