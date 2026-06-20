Podczas demonstracji badacze wykorzystali laserową platformę energetyczną, która najpierw przesłała energię na odległość w obrębie poligonu, a następnie została błyskawicznie przełączona w tryb obronny. Mówiąc wprost, system był w stanie zasilić urządzenia i chwilę później zlikwidować zagrożenie powietrzne. To pierwszy tego typu przypadek, w którym jedna instalacja pełni zarówno rolę źródła energii, jak i systemu obrony.

Jeden system, dwie kluczowe funkcje

Projekt powstał przy wsparciu m.in. Office of the Under Secretary of War for Acquisition and Sustainment oraz Operational Energy Capability Improvement Fund, a w prace zaangażowano również Boeing, DEVCOM Ground Vehicle Systems Center oraz przedstawicieli US Navy, Marine Corps i US Army.

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Energia bez paliwa i kabli

Jednym z głównych celów projektu jest ograniczenie zależności od tradycyjnych dostaw paliwa. W testach laser montowany na przyczepie przesyłał energię do odbiorników oddalonych o znaczną odległość, bez użycia przewodów czy generatorów spalinowych. Oznacza to potencjalną rewolucję w logistyce wojskowej. Zamiast konwojów paliwowych i ciężkich agregatów, jednostki mogłyby korzystać z mobilnych źródeł energii przesyłanej wiązką laserową.

W przeciwieństwie do wielu wcześniejszych eksperymentów, które odbywały się w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, tym razem system sprawdzano w realnym środowisku operacyjnym. Badania prowadzono m.in. podczas silnych wiatrów i intensywnych opadów śniegu. Naukowcy zbierali dane nawet przy ograniczonej widoczności, aby sprawdzić, jak atmosfera wpływa na stabilność transmisji energii. Jak podkreśla fizyk NRL Justin Lorentzen, tylko takie testy pozwalają zrozumieć rzeczywiste ograniczenia technologii i przygotować ją do zastosowań polowych.

Istotnym elementem demonstracji była również możliwość szybkiej naprawy systemu w warunkach polowych. W trakcie testów usunięto awarię jednego z kluczowych komponentów, po czym system wrócił do działania po relatywnie krótkim postoju, co w warunkach bojowych może być na wagę złota.

Obecnie testowana platforma jest rozwijana z myślą o zastosowaniach w różnych rodzajach sił zbrojnych USA. W przyszłości system ma zostać zaprezentowany żołnierzom US Marines, Army i Navy w warunkach zbliżonych do realnych operacji. Naukowcy liczą, że opinie użytkowników pozwolą dopracować technologię i przyspieszyć jej wdrożenie.

Astronauci ubierają się u Prady. Skafandry nowej generacji © 2026 Associated Press