Systemy Lijian wykorzystują wysokoenergetyczne lasery do niszczenia dronów w powietrzu. Według danych producenta większe stacjonarne warianty mogą razić cele nawet z odległości do 1200 metrów. Wersje przenośne mają mniejszy zasięg, ale nadal pozwalają neutralizować bezzałogowce na dystansie około 500 metrów. W praktyce oznacza to broń zaprojektowaną specjalnie pod współczesne konflikty, w których tanie drony stały się jednym z kluczowych narzędzi rozpoznania i ataku.

Laser w plecaku żołnierza

Największe zainteresowanie wzbudziły modele Lijian II i Lijian III. Każdy z nich składa się z trzech modułów: emitera lasera, układu chłodzenia powietrzem oraz ręcznego terminala sterującego. Całość można spakować do plecaka i przenosić przez jednego lub dwóch żołnierzy. Waga systemów wynosi odpowiednio około 30 i 25 kilogramów, z czego sam emiter to 15 kg. Co istotne, konstrukcja umożliwia zmianę kąta ostrzału ponad 90 stopni, co zwiększa elastyczność w zwalczaniu dronów poruszających się na różnych wysokościach.

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Sekundy do zniszczenia celu

Według deklaracji producenta Lijian III jest w stanie zniszczyć dron w około 4 sekundy. System potrzebuje przy tym mniej niż 5 sekund przerwy na schłodzenie przed kolejnym strzałem. Co więcej, energia robocza urządzeń wynosi około 2 kW, co pozwala na relatywnie mobilne zastosowanie w warunkach polowych. Dla porównania większe, stacjonarne systemy laserowe osiągają około 10 kW mocy i wymagają ciężkich układów chłodzenia cieczą.

Lijian nie działa w oderwaniu od reszty systemu obronnego. Urządzenia mogą współpracować z radarami i zewnętrznymi systemami wykrywania, a także wykorzystywać algorytmy sztucznej inteligencji do identyfikacji celów. Producent podkreśla, że systemy są już wdrażane w wybranych obiektach wojskowych w Chinach, w tym na lotniskach wojskowych.

Eksperci zwracają uwagę, że miniaturyzacja broni laserowej to bezpośrednia odpowiedź na doświadczenia z konfliktów w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, gdzie drony odgrywają kluczową rolę. Według analityków tego typu systemy mogą tworzyć "elastyczne" punkty obrony powietrznej na poziomie drużyn i plutonów, stanowiąc tańszą alternatywę dla rakiet przeciwlotniczych. Koszt pojedynczego zestawu sięga około 2 milionów juanów, czyli niemal 300 tysięcy dolarów.



