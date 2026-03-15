Iran uszkodził pięć amerykańskich tankowców powietrznych

Podczas irańskiego ataku na wojskową Bazę Lotniczą Prince Sultan (PSAB) w Arabii Saudyjskiej zostało uszkodzonych pięć amerykańskich tankowców powietrznych, podał The Wall Street Journal. Prince Sultan Air Base to kluczowa baza operacyjna, zlokalizowana w centralnej części Arabii Saudyjskiej, regularnie stacjonują w niej jednostki amerykańskie.

W wiadomości dotyczącej uszkodzeń zbiornikowców WSJ powołał się na informacje pochodzące ze źródeł rządowych USA. Zdarzenie potwierdził także prezydent Donald Trump we wpisie na amerykańskiej platformie społecznościowej Truth Social, gdzie podał więcej szczegółów.

Atak na Bazę Lotniczą Prince Sultan. Stacjonują tam amerykańskie KC-135

PSAB w ostatnim czasie wielokrotnie stanowiła cel irańskich ataków. Agencja Lotnicza Altair podaje, że w wyniku niedawnego ostrzału rakietowego, za którym stać ma Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, uszkodzonych zostało pięć zbiornikowców KC-135R/T Stratotanker należących do US Air Force i US National Guard. "PSAD jest oddalona od Iranu o około 600 kilometrów. Wydaje się, że to dużo, ale przy prędkościach balistycznych pocisk może pokonać tę odległość w około 6-8 minut" komentuje Air Power we wpisie na X.

KC-135 to maszyna opracowana przez amerykański koncern Boeing. "Podniebna cysterna" jest wojskowym odpowiednikiem cywilnego modelu Boeing 707. Do służby w Siłach Powietrznych USA trafiła w 1957 roku - głównymi funkcjami są tankowanie w powietrzu i transport lotniczy. Maszyna ta znacząco zwiększa zasięg i operacyjność bombowców, myśliwców oraz samolotów transportowych, przenosząc ponad 90 ton paliwa. Według stanu na czerwiec 2025 r. Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (służba czynna, Gwardia Narodowa i Rezerwa Sił Powietrznych) eksploatowały 376 jednostek KC-135, podaje The Aviationist. Powietrzne samoloty tankujące stanowią obecnie kluczowe wsparcie logistyczne dla izraelskich i amerykańskich samolotów wykonujących operacje zbrojne przeciwko Iranowi.

"Latające cysterny" USA. Lekkie uszkodzenia pięciu maszyn

Według Wall Street Journal do zdarzenia doszło "w ostatnich dniach". Mimo ataku baza jest aktywna, a wiele tankowców krąży w powietrzu, wysyłając stamtąd misje uzupełniania paliwa, podaje The Aviationist. Wpis Trumpa na Truth Social wskazuje szczegóły zdarzenia - "żaden z samolotów nie został zniszczony ani nie był bliski zniszczeniu". W wyniku ostrzału nikt nie zginął, a samoloty doznały uszkodzeń w stopniu lekkim - niektóre maszyny już naprawiono. Cztery z pięciu tankowców KC-135 wracają do służby, tylko jeden wymaga dłuższych napraw. Dowództwo Centralne USA odmówiło komentarza.

Podczas wojny Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem miało niedawno miejsce jedno poważne zdarzenie z udziałem KC-135. Powietrzny tankowiec amerykańskich sił powietrznych rozbił się w Iraku, w wyniku czego zginęła cała sześcioosobowa załoga. Islamski Ruch Oporu podał, że zestrzelił samolot, Dowództwo Centralne USA przekazało jednak, że w "incydencie, który miał miejsce w przyjaznej przestrzeni powietrznej", udział brały dwa samoloty KC-135, z czego drugi bezpiecznie wylądował.

