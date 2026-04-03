Program o wartości około 8,3 mln dolarów zakłada dostarczenie 39 systemów szkoleniowych, które pozwalają prowadzić szkolenie załóg, ćwiczenia procedur oraz naukę obsługi technicznej w środowisku wirtualnym. To odpowiedź na jeden z największych problemów ukraińskiej armii - brak dostępnych pojazdów do szkolenia, ponieważ większość sprzętu pozostaje na linii frontu.

Szkolenie bez czołgu

System szkoleniowy wykorzystuje gogle Varjo XR-4 Secure Edition oraz platformę CORE XR, tworząc wirtualne środowisko, w którym jednocześnie może szkolić się wiele osób. Wyjaśnijmy tu krótko, że termin rzeczywistość XR to zbiorcze określenie technologii immersyjnych, łączących świat fizyczny z cyfrowym, w tym Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) oraz Mixed Reality (MR).

Szkolenie całych załóg i mechaników

Tym samym żołnierze mogą ćwiczyć procedury wewnątrz pojazdu, współpracę załogi, działania awaryjne oraz obsługę techniczną bez konieczności używania prawdziwego sprzętu. Jak podkreślają twórcy systemu, brak dostępu do pojazdów wydłuża szkolenie i zwiększa ryzyko operacyjne, a wirtualne szkolenie może być remedium na te dolegliwości.

Co więcej, system pozwala szkolić nie tylko załogi czołgów, ale również personel techniczny oraz żołnierzy współpracujących z jednostkami pancernymi. Możliwe jest prowadzenie wieloosobowych ćwiczeń scenariuszowych, symulowanie sytuacji bojowych, awarii oraz procedur serwisowych.

Szkolenie XR rozwiązuje realny problem operacyjny w Ukrainie, gdzie dostęp do pojazdów i bezpiecznych środowisk szkoleniowych jest bardzo ograniczony. Technologia Varjo została stworzona do zastosowań szkoleniowych o znaczeniu krytycznym dla misji, gdzie kluczowe są bezpieczeństwo, niezawodność i dokładność obrazu

Systemy zostały dostarczone w ramach norweskiego programu pomocowego Nansen, a w przyszłości Ukraina ma samodzielnie tworzyć własne scenariusze i materiały szkoleniowe, co oznacza budowę długoterminowego systemu szkolenia opartego na symulacji. W praktyce oznacza to, że nawet bez dostępu do czołgu żołnierze mogą przejść znaczną część szkolenia jeszcze przed trafieniem na front, a to w warunkach trwającej wojny ma ogromne znaczenie.

