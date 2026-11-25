W skrócie Libia zagroziła odwetem wobec Ukrainy po tym, jak w ataku na rosyjski okręt zginęło dwóch libijskich marynarzy.

Kraj jest od 2011 roku politycznie podzielony między rząd w Trypolisie a Libijską Armię Narodową, co utrudnia sprawne działanie struktur wojskowych.

Według danych Global Firepower na 2026 rok Libia zajmuje 80. miejsce w rankingu siły militarnej, dysponując ograniczonymi zasobami sprzętowymi i niewielką flotą.

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Libia zapowiada, że odpowie na atak Ukrainy, otwiera się w nowym oknie, w którym zginęło dwóch libijskich marynarzy. Groźba odwetowa pada w kraju od lat podzielonym między rywalizujące ośrodki władzy. To państwo dysponuje wojskiem, ale jego siła jest trudna do ocenienia: armia nie działa jako jednolita struktura, a część jej potencjału zależy od zagranicznych dostaw i wsparcia.

Libia wciąż podzielona

Od obalenia Muammara Kadafiego w 2011 roku Libia nie zdołała stworzyć stabilnego systemu politycznego. Na zachodzie, w Trypolisie, działa uznawany międzynarodowo rząd jedności narodowej, a wschód kontroluje konkurencyjna administracja i Libijska Armia Narodowa (LNA), dowodzona przez generała Chalifę Haftara. Obie strony mają własne zaplecze zbrojne, a wpływy w kraju pozostają przedmiotem rywalizacji.

W 2020 roku zawieszenie broni zakończyło najcięższe walki, ale nie rozwiązało sporu. W Libii nadal obecne są zagraniczne siły i doradcy, m.in. związani z Rosją i Turcją. To sprawia, że lokalny konflikt może stać się areną szerszej konfrontacji.

Jakim wojskiem dysponuje Libia?

Libia nie jest militarnym mocarstwem, szczególnie jeśli chodzi o wojska lądowe. Według Global Firepower w rankingu na 2026 rok kraj zajmuje 80. miejsce na 145 analizowanych państw. Szacowana liczba aktywnych żołnierzy wynosi 32 tys., a kolejne 100 tys. przypisano formacjom paramilitarnym. Problemem pozostaje jednak polityczny podział kraju, który utrudnia traktowanie tych sił jako jednej, sprawnie działającej armii.

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Największe zasoby znajdują się w wojskach lądowych. Libia ma według zestawienia około 200 czołgów, 600 pojazdów opancerzonych, 150 systemów artyleryjskich oraz 100 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet. Jej lotnictwo obejmuje około 10 samolotów myśliwskich, 10 maszyn uderzeniowych, 5 śmigłowców bojowych, 20 transportowych śmigłowców wielozadaniowych, 5 samolotów transportowych i 25 dronów uzbrojonych.

Znacznie skromniej prezentuje się marynarka wojenna. Zestawienie DefenseMatrixLab, otwiera się w nowym oknie wskazuje na dwie jednostki zaliczane do okrętów wojennych, natomiast Global Firepower, otwiera się w nowym oknie wymienia jedną fregatę i dwa patrolowce. Libia nie posiada lotniskowców, okrętów podwodnych ani niszczycieli.

Potencjał kraju nie przypomina więc armii zdolnej prowadzić samodzielnie długą operację poza własnym terytorium. Groźby odwetu należy czytać przede wszystkim w kontekście napięć politycznych i zależności od sojuszników, a nie jako zapowiedź możliwości Libii do samodzielnego starcia z Ukrainą.



