LiDAR sprawi, że drony będą bezużyteczne na wojnie?

LiDAR pomoże w zwalczaniu dronów

Izraelskie firmy Innoviz Technologies i Regulus planują wspólnie wzmocnić świadomość sytuacyjną podmiotów z sektora wojskowego, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz operatorów infrastruktury krytycznej, którzy stają w obliczu coraz bardziej wyrafinowanych zagrożeń ze strony dronów. Działania te są również ukierunkowane na pojawiające się drony sterowane za pomocą światłowodów, które stały się trudniejsze do wykrycia i unieszkodliwienia przy użyciu tradycyjnych metod przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym. Potrafią bowiem uniknąć technik zakłócania częstotliwości radiowych stosowanych przez wiele systemów przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym. Drony latające na niskiej wysokości stanowią dodatkowe utrudnienie, ponieważ często wtapiają się w tło i poruszają się w wąskich przestrzeniach.

Skłoniło to twórców do położenia większego nacisku na zaawansowane technologie wykrywania i śledzenia, które rozpoznają zagrożenia niezależnie od stosowanej przez nie metody komunikacji. Firma Innoviz uważa, że technologia LiDAR może wypełnić niektóre z tych luk, dostarczając szczegółowe trójwymiarowe pomiary obiektów poruszających się w powietrzu. Technologia ta generuje bardzo dokładne dane przestrzenne, umożliwiając operatorom rozróżnianie potencjalnych zagrożeń z większą precyzją na odległościach około 800 metrów. LiDAR generuje gęste chmury punktów, które pomagają określić dokładną pozycję, kształt i ruch obiektu. Informacje te mogą poprawić klasyfikację i śledzenie celów, gdy drony przelatują w pobliżu budynków lub innych przeszkód, które ograniczają wydajność radaru.

Warstwowy system C-UAS

Regulus planuje połączyć tę funkcję ze swoimi technologiami przeciwdziałania bezzałogowcom, aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji operacyjnej. Celem jest zapewnienie ciągłej świadomości sytuacji, nawet gdy tradycyjne systemy wykrywania tracą zasięg lub dostarczają niespójne dane śledzenia.

Zamiast zastępować istniejące systemy, Innoviz Technologies i Regulus dążą do włączenia technologii LiDAR do szerszych warstw przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym. LiDAR ma zarówno dużo zalet w potencjalnym zwalczaniu dronów (generowanie dokładnych punktów 3D celów, pozwalając na ich identyfikacje), jak i wad (niewielki zasięg, bardzo dużą zależność od warunków atmosferycznych). Połączenie wielu technologii wykrywania zapewnia operatorom więcej informacji potrzebnych do identyfikacji celów oraz zmniejsza prawdopodobieństwo utraty śladu szybko poruszających się obiektów powietrznych.