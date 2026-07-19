Mają być męscy. Pentagon będzie badał żołnierzom poziom testosteronu

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Amerykański Departament Wojny wprowadza nowe zasady dotyczące profilaktyki zdrowotnej w siłach zbrojnych. Pete Hegseth ogłosił, że żołnierze powyżej 30. roku życia będą rutynowo przechodzić badania poziomu testosteronu podczas corocznych badań lekarskich, a młodsi wojskowi będą mogli poddać się testowi na własny wniosek.

Pete Hegseth w garniturze gestykuluje za mównicą, trzyma długopis; w tle flaga USA.
Pete Hegseth ogłasza zmiany. Pentagon będzie badał poziom testosteronu swoich żołnierzyOliver ContrerasEast News

Według Pete'a Hegsetha program ma zapewnić żołnierzom najwyższy standard opieki medycznej i umożliwić wcześniejsze wykrywanie zaburzeń hormonalnych. "Jesteśmy winni naszym wojownikom absolutnie najlepszą opiekę medyczną na świecie, a ten program realizuje ten obowiązek" - powiedział w nagraniu opublikowanym w serwisie X.

Testosteron pod lupą administracji Trumpa

Nowa inicjatywa wpisuje się w szersze działania administracji Donalda Trumpa, która od miesięcy zwraca uwagę na problem obniżającego się poziomu testosteronu u mężczyzn. Zwolennicy tego podejścia wskazują, że niedobór hormonu może prowadzić do spadku energii, pogorszenia samopoczucia, obniżenia libido czy zmniejszenia wydolności organizmu.

Nie oznacza to jednak, że każdy wykryty niedobór będzie automatycznie skutkował rozpoczęciem terapii zastępczej testosteronem (TRT). Program zakłada przede wszystkim wykonywanie badań przesiewowych, które mają pomóc lekarzom w podejmowaniu dalszych decyzji medycznych.

Naukowcy apelują o ostrożność

Specjaliści od lat podkreślają, że zależność między poziomem testosteronu a zdrowiem mężczyzn jest znacznie bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać. Choć terapia zastępcza rzeczywiście pomaga pacjentom z potwierdzonym niedoborem hormonu i objawami klinicznymi, nie ma jednoznacznych dowodów, że przynosi korzyści wszystkim starszym mężczyznom.

Dodatkowo część problemów wiązanych z niskim poziomem testosteronu może wynikać z innych schorzeń lub stylu życia, jak otyłość, nadciśnienie czy brak aktywności fizycznej - w takich przypadkach sama terapia hormonalna nie usuwa przyczyny problemu.

Zobacz również:

Testosteron spada z roku na rok. Naukowcy wskazują możliwe przyczyny
Medycyna

Kryzys męskiej płodności? Badanie wykazało spadek testosteronu o 54 proc.

Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne zwraca również uwagę, że terapia testosteronem nie zawsze jest stosowana zgodnie z zaleceniami. Według organizacji znaczna część pacjentów rozpoczyna leczenie mimo niespełnienia kryteriów niedoboru hormonu, a nie wszyscy są odpowiednio diagnozowani i monitorowani w trakcie terapii. Eksperci przypominają również, że długotrwałe stosowanie TRT może zwiększać ryzyko trwałego pogorszenia płodności.

Decyzja Pentagonu wywołała więc debatę w środowisku medycznym. Zwolennicy programu wskazują, że wcześniejsze wykrywanie zaburzeń hormonalnych może poprawić zdrowie i gotowość bojową żołnierzy. Krytycy odpowiadają natomiast, że powszechne badania mogą prowadzić do częstszego stosowania terapii testosteronem u osób, które nie mają ku temu jednoznacznych wskazań medycznych.


Wykorzystują sztuczną inteligencję do generowania filmów ze zmarłymi© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze