Według Pete'a Hegsetha program ma zapewnić żołnierzom najwyższy standard opieki medycznej i umożliwić wcześniejsze wykrywanie zaburzeń hormonalnych. "Jesteśmy winni naszym wojownikom absolutnie najlepszą opiekę medyczną na świecie, a ten program realizuje ten obowiązek" - powiedział w nagraniu opublikowanym w serwisie X.

Testosteron pod lupą administracji Trumpa

Nowa inicjatywa wpisuje się w szersze działania administracji Donalda Trumpa, która od miesięcy zwraca uwagę na problem obniżającego się poziomu testosteronu u mężczyzn. Zwolennicy tego podejścia wskazują, że niedobór hormonu może prowadzić do spadku energii, pogorszenia samopoczucia, obniżenia libido czy zmniejszenia wydolności organizmu.

Nie oznacza to jednak, że każdy wykryty niedobór będzie automatycznie skutkował rozpoczęciem terapii zastępczej testosteronem (TRT). Program zakłada przede wszystkim wykonywanie badań przesiewowych, które mają pomóc lekarzom w podejmowaniu dalszych decyzji medycznych.

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Naukowcy apelują o ostrożność

Specjaliści od lat podkreślają, że zależność między poziomem testosteronu a zdrowiem mężczyzn jest znacznie bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać. Choć terapia zastępcza rzeczywiście pomaga pacjentom z potwierdzonym niedoborem hormonu i objawami klinicznymi, nie ma jednoznacznych dowodów, że przynosi korzyści wszystkim starszym mężczyznom.

Dodatkowo część problemów wiązanych z niskim poziomem testosteronu może wynikać z innych schorzeń lub stylu życia, jak otyłość, nadciśnienie czy brak aktywności fizycznej - w takich przypadkach sama terapia hormonalna nie usuwa przyczyny problemu.

Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne zwraca również uwagę, że terapia testosteronem nie zawsze jest stosowana zgodnie z zaleceniami. Według organizacji znaczna część pacjentów rozpoczyna leczenie mimo niespełnienia kryteriów niedoboru hormonu, a nie wszyscy są odpowiednio diagnozowani i monitorowani w trakcie terapii. Eksperci przypominają również, że długotrwałe stosowanie TRT może zwiększać ryzyko trwałego pogorszenia płodności.

Decyzja Pentagonu wywołała więc debatę w środowisku medycznym. Zwolennicy programu wskazują, że wcześniejsze wykrywanie zaburzeń hormonalnych może poprawić zdrowie i gotowość bojową żołnierzy. Krytycy odpowiadają natomiast, że powszechne badania mogą prowadzić do częstszego stosowania terapii testosteronem u osób, które nie mają ku temu jednoznacznych wskazań medycznych.



