"Oczy i uszy polskiej Marynarki Wojennej". Uroczyste wodowanie w Gdańsku

W stoczni Remontowa Shipbuilding S. A. w Gdańsku ochrzczono i zwodowano nowy okręt rozpoznania radioelektronicznego programu Delfin. Uroczystość wodowania przyszłego ORP Henryk Zygalski miała miejsce 14 stycznia 2026 r. Matką chrzestną została Beata Jurkowlaniec, żona kontradmirała Mirosława Jurkowlańca, obecnie pełniącego funkcję zastępcy Inspektora Marynarki Wojennej i Szefa Zarządu Morskiego w Dowództwie Generalnym RSZ. Wcześniej dowodził m.in. ORP Nawigator oraz Grupą Okrętów Rozpoznawczych.

ORP Henryk Zygalski (numer burtowy 264) to druga taka broń polskiej Marynarki Wojennej w ramach programu Delfin - w lipcu 2025 r. zwodowany już został ORP Jerzy Różycki (261). Okręty zaczęto budować w 2023 r. - pierwszą blachę pod okręt Jerzy Różycki pocięto w kwietniu, a pod Henryk Zygalski w listopadzie 2023 r. Jednostki trafią do Marynarki Wojennej w latach 2027-2028, zastępując wysłużone ORP Nawigator (262) i ORP Hydrograf (263). ORP Jerzy Różycki oraz ORP Henryk Zygalski będą "oczami i uszami" polskiej Marynarki Wojennej, zasilając grupę Okrętów Rozpoznawczych 3. Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego.

Marynarka Wojenna wzmocniona. Dwa nowe okręty rozpoznawcze

Budowa nowych okrętów związana jest z podpisaniem przez Agencję Uzbrojenia umowy ze szwedzkim koncernem SAAB, co miało miejsce w 2022 r. Kontrakt opiewał na sumę blisko 6,7 miliarda koron szwedzkich, co w tamtym okresie stanowiło około 620 milionów euro. Podwykonawcą stoczniowym została stocznia Remontowa Shipbuilding S. A. w Gdańsku, a polskim podwykonawcą projektowym jest biuro MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd. w Gdyni. Obydwie jednostki powstają pod kontrolą norwesko-niemieckiego towarzystwa klasyfikacyjnego DNV.

Każdy z nowych okrętów rozpoznania radioelektronicznego ma długość całkowitą 74,5 m, szerokość 14 m, zanurzenie 3,8 m, napęd z czterema silnikami - "każdy o mocy 990 kW przy 1800 obr/min, napędzających dwa pędniki azymutalne o mocy 1500 kW każdy", co zapewni okrętowi prędkość ok. 14 węzłów. Załoga będzie liczyć 60 osób, z miejscami dla dodatkowego personelu medycznego i specjalistycznego.

Chrzest i wodowanie drugiego z serii okrętów rozpoznania radioelektronicznego w ramach programu Delfin. gov.pl materiał zewnętrzny

Program Delfin. ORP Jerzy Różycki i ORP Henryk Zygalski zwodowane

Okręty zostały zakupione dzięki projektowi 107 programu Delfin, który ma na celu wzmocnienie możliwości Sił Zbrojnych RP w zakresie morskiego rozpoznania radioelektronicznego (SIGINT) i rozwijania świadomości sytuacyjnej na Morzu Bałtyckim. SIGINT jest to rodzaj działalności wywiadowczej, gdzie wyróżnia się dwa główne działy:

COMINT, czyli wykrywanie, analizę i przechwytywanie źródeł telekomunikacji,

ELINT, który wykrywa, analizuje i przechwytuje fale radiowe używane m.in. w radarach.

Program Delfin jest kluczowym elementem procesu unowocześniania Marynarki Wojennej RP i systematycznego zwiększania bezpieczeństwa morskiego naszego kraju. Nowe jednostki będą odpowiedzialne m.in. za zbieranie informacji, obserwowanie tras morskich oraz wspieranie systemu wczesnego alarmowania.

- W obliczu zagrożeń zdolność do kontrolowania Bałtyku stała się kluczowa dla obrony naszych interesów oraz wypełniania zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO. Inwestycja w nowoczesne technologie morskie to inwestycja w suwerenność i stabilność Polski na najbliższe dekady - napisał w liście do uczestników uroczystości wodowania przyszłego ORP Henryk Zygalski wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Okręty SIGINT już na wodzie. Nazwy po wybitnych kryptologach

Okręty rozpoznawcze ORP Jerzy Różycki i ORP Henryk Zygalski programu Delfin otrzymały nazwy po wybitnych polskich matematykach i kryptologach, którzy wraz z Marianem Rejewskim w latach 30. XX wieku uczestniczyli w złamaniu kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

- Tak jak jego patron łamał kody Enigmy, tak ten okręt będzie strzegł tajemnic naszych wód i dbał o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej - podała Marynarka Wojenna w informacji o chrzcie ORP Henryk Zygalski.

W uroczystości wodowania przyszłego ORP Henryk Zygalski wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Marynarki Wojennej RP, politycy i samorządowcy. Przed wejściem do służby nowe okręty rozpoznawcze zostaną odpowiednio doposażone w specjalistyczne systemy przez SAAB, po czym przejdą niezbędne próby morskie.

Źródła: defence24.pl, Geekweek Interia, gov.pl

