Media: Amerykański AH-64 Apache rozbił się w pobliżu Cieśniny Ormuz

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

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Śmigłowiec bojowy AH-64 Apache amerykańskiej armii rozbił się w poniedziałek pobliżu Cieśniny Ormuz - donosi "The New York Times" na bazie informacji od anonimowych osób zaznajomionych ze sprawą.

Śmigłowiec bojowy AH-64 Apache w locie podczas wystrzeliwania pocisku rakietowego.
Amerykański śmigłowiec bojowy AH-64 Apache rozbił się w pobliżu Cieśniny Ormuz - donosi The New York Times.FADEL SENNAAFP

Śmigłowiec bojowy Apache rozbił się w pobliżu Cieśniny Ormuz

"The New York Times" donosi, że udało się uratować dwóch członków załogi rozbitego śmigłowca AH-64. Obecnie trwa dochodzenie mające ustalić szczegóły zdarzenia. Na ten moment nie wiadomo, czy maszyna została trafiona irańskim ogniem, doznała problemów technicznych w locie, czy też napotkała inny problem.

"The New York Times" poprosił o komentarz Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych oraz rzeczniczkę prasową Białego Domu, jednak na ten moment nie otrzymał odpowiedzi.

Apache zwalczają drony na Bliskim Wschodzie

AH-64 Apache to podstawowy śmigłowiec bojowy wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych. W operacji Epicka Furia te maszyny są wykorzystywane do niszczenia nadlatujących irańskich dronów. Swoje Apache w wojnie na Bliskim Wschodzie wykorzystuje także Izrael.

Wojskowy śmigłowiec bojowy oddaje strzał rakietą przeciwpancerną w pochmurnym niebie.
Izraelski AH-64 Apache podczas konfliktu na Bliskim Wschodzie.JALAA MAREYAFP

Amerykanie używają dwóch wersji śmigłowców Apache D i E. AH-64E to zmodernizowana wersja dwuosobowego AH-64D. Jak z zewnątrz pomiędzy śmigłowcami Apache D i E nie widać szczególnej różnicy, to są to inne maszyny pod względem osiągów i awioniki.

AH-64E może współpracować z bezzałogowcami, zbierając dodatkowe informacje z pola walki. Ponadto względem AH-64D posiada mocniejsze silniki T-700-701D, przyspieszające śmigłowiec do prędkości 332 km/h. AH-64E posiada także zwiększone możliwości komunikacyjne, które obejmują ulepszenia łączności satelitarnej.

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Wojna na Bliskim Wschodzie. Tak duże straty ponoszą Amerykanie

Jak podkreśla The New York Times ma to być pierwszy AH-64 Apache stracony w czasie trwającej od 28 lutego wojny USA i Izraela z Iranem. Według informacji, które trafiły do mediów, Amerykanie mieli stracić do tej pory 43 maszyny:

  • 4 myśliwce F-15E Strike Eagle (zniszczone)
  • 1 myśliwiec F-35A Lightning II (uszkodzony)
  • 1 samolot szturmowy A-10 Thunderbolt II (zniszczony)
  • 7 samolotów tankujących KC-135 Stratotanker (jeden zniszczony, sześć uszkodzonych)
  • 1 samolot E-3 Sentry wczesnego ostrzegania i dozoru powietrznego (zniszczony)
  • 2 samoloty do operacji specjalnych MC-130J Commando II (zniszczone)
  • 1 śmigłowiec bojowo-ratowniczy HH-60W Jolly Green II (uszkodzony)
  • 24 bezzałogowe statki powietrzne MQ-9 Reaper (zniszczone)
  • 1 bezzałogowy statek powietrzny MQ-4C Triton (zniszczony)
  • 1 śmigłowiec AH-64 Apache (zniszczony)
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