Śmigłowiec bojowy Apache rozbił się w pobliżu Cieśniny Ormuz

"The New York Times" donosi, że udało się uratować dwóch członków załogi rozbitego śmigłowca AH-64. Obecnie trwa dochodzenie mające ustalić szczegóły zdarzenia. Na ten moment nie wiadomo, czy maszyna została trafiona irańskim ogniem, doznała problemów technicznych w locie, czy też napotkała inny problem.

"The New York Times" poprosił o komentarz Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych oraz rzeczniczkę prasową Białego Domu, jednak na ten moment nie otrzymał odpowiedzi.

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Apache zwalczają drony na Bliskim Wschodzie

AH-64 Apache to podstawowy śmigłowiec bojowy wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych. W operacji Epicka Furia te maszyny są wykorzystywane do niszczenia nadlatujących irańskich dronów. Swoje Apache w wojnie na Bliskim Wschodzie wykorzystuje także Izrael.

Izraelski AH-64 Apache podczas konfliktu na Bliskim Wschodzie. JALAA MAREY AFP

Amerykanie używają dwóch wersji śmigłowców Apache D i E. AH-64E to zmodernizowana wersja dwuosobowego AH-64D. Jak z zewnątrz pomiędzy śmigłowcami Apache D i E nie widać szczególnej różnicy, to są to inne maszyny pod względem osiągów i awioniki.

AH-64E może współpracować z bezzałogowcami, zbierając dodatkowe informacje z pola walki. Ponadto względem AH-64D posiada mocniejsze silniki T-700-701D, przyspieszające śmigłowiec do prędkości 332 km/h. AH-64E posiada także zwiększone możliwości komunikacyjne, które obejmują ulepszenia łączności satelitarnej.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Tak duże straty ponoszą Amerykanie

Jak podkreśla The New York Times ma to być pierwszy AH-64 Apache stracony w czasie trwającej od 28 lutego wojny USA i Izraela z Iranem. Według informacji, które trafiły do mediów, Amerykanie mieli stracić do tej pory 43 maszyny:

4 myśliwce F-15E Strike Eagle (zniszczone)

1 myśliwiec F-35A Lightning II (uszkodzony)

1 samolot szturmowy A-10 Thunderbolt II (zniszczony)

7 samolotów tankujących KC-135 Stratotanker (jeden zniszczony, sześć uszkodzonych)

1 samolot E-3 Sentry wczesnego ostrzegania i dozoru powietrznego (zniszczony)

2 samoloty do operacji specjalnych MC-130J Commando II (zniszczone)

1 śmigłowiec bojowo-ratowniczy HH-60W Jolly Green II (uszkodzony)

24 bezzałogowe statki powietrzne MQ-9 Reaper (zniszczone)

1 bezzałogowy statek powietrzny MQ-4C Triton (zniszczony)

1 śmigłowiec AH-64 Apache (zniszczony)

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