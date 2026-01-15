Amerykanie wysyłają na Bliski Wschód ogromny lotniskowiec

O przemieszczeniu grupy uderzeniowej lotniskowca donosi dziennikarka Kellie Mayer, korespondentka z Białego Domu News Nation. Jak informuje, źródła administracji USA zdradziły, że grupa składająca się z lotniskowca oraz kilku wspierających okrętów wojennych ma znaleźć się w nowym obszarze działań w ciągu tygodnia.

Obszar działań CENTCOM (Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych) obejmuje obszar aż 21 krajów, rozciągających się od Afryki Północnej po Bliski Wschód aż do Azji Centralnej i Południowej. Mimo że media nie zdradzają bezpośredniego powodu przemieszenia tak dużych sił, najpewniej chodzi w tym o obecną sytuację w Iranie.

Prezydent Donald Trump publicznie wypowiadał się w sprawie możliwej interwencji ze względu na trwające w Iranie masowe protesty. Wypowiedzi nie wykluczały możliwej interwencji militarnej. Jeśli doniesienia medialne się potwierdzą, przeniesienie w obszar Bliskiego Wschodu grupy uderzeniowej lotniskowca znacząco zwiększyłoby amerykański potencjał uderzeniowy w przypadku takiego scenariusza.

Jaki lotniskowiec może przypłynąć na Bliski Wschód?

News Nation podaje, że siły zmierzające w rejon obszaru CENTCOM to grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln. Jest to o tyle zasadne, że biorąc pod uwagę publiczne dane na temat aktualnego rozmieszczenia amerykańskich lotniskowców, jest ona najbliżej docelowego miejsca działań i to ona może najszybciej odpowiedzieć na takie wezwanie. W niej obok lotniskowca znajdują się m.in. trzy niszczyciele klasy Arleigh Burke.

Wcześniej grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln wykonywała ćwiczenia na Morzy Południowochińskim w ramach rutynowej operacji. Była to także ważna siła wywierająca presję na Chinach.

Pływające miasto

USS Abraham Lincoln to superlotniskowiec klasy Nimitz, który do służby wszedł w 1989 roku. Ma około 332 metry długości i około 76 metrów szerokości i wyporność aż 97 tys. ton. Jako pływająca baza lotnicza, USS Abraham Lincoln jest domem dla 5680 marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej, w tym 3200 członków załogi oraz 2480 służących w eskadrach lotniczych.

W latach 2013-2017 okręt przeszedł kompleksowy remont i wymianę paliwa w połowie okresu eksploatacji, podczas którego poświęcono na niego ponad 2,5 miliona roboczogodzin. Po tym USS Abraham Lincoln stał się również pierwszym lotniskowcem we flocie Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych zdolnym do obsługi samolotów F-35C Marynarki Wojennej. W przyszłości ma jednak zostać zastąpiony przez nowsze jednostki klasy Ford, o których na łamach Interii GeekWeek pisał Filip Mielczarek.

