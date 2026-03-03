Napięcia na Bliskim Wschodzie. Wielka Brytania rozważa wysłanie okrętu

Decyzja Brytyjczyków ma być podyktowana ochroną interesów na Bliskim Wschodzie, w obliczu napięć wywołanych uderzeniem USA i Izraela na Iran. Przypomnijmy, że w wyniku odpowiedzi Iranu w postaci ataków rakiet i dronów, brytyjska baza RAF Akrotiri padła ofiarą ataku jednego drona w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Brytyjski rząd oraz wojsko nie ustosunkowało się do doniesień dziennika. Agencja Reuters poinformowała na bazie anonimowych źródeł zbliżonych do sprawy, że Wielka Brytania nie podjęła jeszcze decyzji, czy wyśle okręt wojenny w celu obrony bazy Akrotiri.

Niszczyciel wyruszy na wschód?

The Times donosi, że w ramach ochrony bazy Wielka Brytania może przekierować jednostkę HMS Duncan - niszczyciel rakietowy obrony powietrznej typu 45. Okręt ma 152 m długości i wyporność 7300 ton. Do obrony nieba wykorzystuje system PAAMS - Principal Anti-Air Missile System, składający się z radaru dalekiego zasięgu i pocisków przeciwlotniczych Aster 15 i Aster 30. Pod koniec lutego HMS Duncacn znajdował się w porcie Portsmouth.

Okręt miałby wesprzeć ochronę strategicznej bazy na Cyprze, na którą w styczniu Brytyjczycy sprowadzili jeszcze myśliwce F-35 oraz nowy radar.

Strategiczna baza na Cyprze

Akrotiri jest jedną z baz lotniczych, z której Królewskie Siły Powietrzne Wielkiej Brytanii operują na Bliskim Wschodzie. Podczas ataku w nocy z niedzieli na poniedziałek, dron miał uderzyć w pas startowy bazy. Nie było żadnych ofiar.

Obecnie baza RAF Akrotiri jest chroniona m.in. przez stacjonujące na niej myśliwce. Rząd cypryjski poinformował, że w poniedziałek przechwycono dwa kolejne drony, które zmierzały w kierunku wyspy. Dodatkowa ochrona w postaci niszczyciela HMS Duncan mogłaby jeszcze lepiej zabezpieczyć strategiczny punkt Brytyjczyków.

