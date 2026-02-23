Walki w Meksyku. Wojsko użyło specjalnego śmigłowca

W Meksyku dochodzi do potyczek pomiędzy kartelem CJNG oraz meksykańskimi służbami. Po zabójstwie swojego lidera El Mencho (jego pełne imię i nazwisko to Nemesio Oseguera Cervantes) przez wojsko, członkowie kartelu rozpoczęli zamieszki w zachodniej i południowo-zachodniej części Meksyku. CJNG posłało do walki swoich najgroźniejszych i najbardziej oddanych członków, uzbrojonych w ciężki sprzęt oraz silnie zmodyfikowane pojazdy.

W odpowiedzi rząd Meksyku wysłał meksykańską armię i gwardię narodową. Skoordynowane operacje obejmują użycie także lotnictwa. Do sieci trafiło nagranie, pokazujące śmigłowiec UH-60M Black Hawk meksykańskich Sił Powietrznych w starciu z członkami kartelu. Operatorzy maszyny prowadzą ogień w pobliżu Puerto Vallarta, jednego z największych miast stanu Jalisco - głównego terenu działań CJNG.

Meksykańskie Black Hawki

Black Hawk na nagraniu wykorzystuje sześciolufowy karabin maszynowy M134 Minigun, słynący z niewyobrażalnej szybkostrzelności. W ciągu minuty może wystrzelić aż do 4000 pocisków 7,62 × 51 mm NATO. Meksykańska armia posiada ponad 20 Black Hawków, a marynarka - 13. Dodatkowo 10 tego typu śmigłowców w Meksyku używa także policja.

UH-60M Black Hawk to wersja średniego śmigłowca wielozadaniowego, produkcji firmy Sikorsky (dziś część Lockheed Martin). Produkcja tej wersji zaczęła się w 2006 roku. Wprowadziła nowe silniki T700-GE-701D oraz komputer zintegrowany z systemem zarządzania stanem technicznym maszyny.

Co stało się w Meksyku?

Meksykańskie siły specjalne ze wsparciem amerykańskiego wywiadu zabiły szefa kartelu CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generacion), jednej z najpotężniejszych i najbardziej brutalnych grup przestępczych w Meksyku. Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako El Mencho, zginął podczas operacji wojskowej przeprowadzonej w niedzielę o świcie czasu miejscowego w stanie Jalisco. Był uznawany za najbardziej poszukiwanego przestępcę w kraju.

Po tym wydarzeniu członkowie CJNG rozpoczęli odwet. Doszło do ataków na miejsca publiczne i bazy armii oraz meksykańskiej gwardii narodowej. Meksykańskie służby rozpoczęły regularną walkę z przestępcami. Zamieszki trwają głównie na zachodzie i południowym zachodzie Meksyku, przede wszystkim w stanie Jalisco.

