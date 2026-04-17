Merops na Bliskim Wschodzie. Amerykanie chwalą się bronią, którą ma Polska

W skrócie Przedstawiciel armii USA poinformował o wykorzystaniu dronów Merops do niszczenia irańskich Shahedów na Bliskim Wschodzie.

Dron Merops został opracowany w ramach Project Eagle, a jego konstrukcja opiera się na ukraińskich bezzałogowcach Surveyor z możliwością przechwytywania innych dronów.

Merops znajduje się także na wyposażeniu Wojska Polskiego w ramach systemu antydronowego SAN.

Nowa broń USA gromi irańskie Shahedy

Podczas czwartkowego przesłuchania przed Kongresem sekretarz armii Daniel Driscoll pochwalił dron bojowy Merops oraz proces, dzięki któremu udało się szybko dostarczyć go żołnierzom na Bliskim Wschodzie. Merops to niewielki i niedrogi antydron skonstruowany specjalnie do szybkiego przemieszczania się w powietrzu i przechwytywania innych latających bezzałogowców. Produkowany jest w USA i na Ukrainie. Daniel Driscoll zdradził ile dronów Merops zakupiono po wybuchu wojny z Iranem, za jaką kwotę oraz jak bardzo są skuteczne w walce z Shahedami.

- Kiedy wybuchł konflikt, w ciągu około ośmiu dni udało nam się kupić 13 tys. dronów Merops, które są po prostu niesamowite. Obecnie kosztują około 15 tys. dolarów za sztukę. Uważamy, że wraz ze wzrostem skali ich cena spadnie poniżej 10 tys. dolarów, a my będziemy w stanie zestrzelić Shahedy, które kosztują od 30 000 do 50 000 dolarów, co jest niesamowite, ponieważ stawia nas to na właściwym końcu krzywej kosztów - stwierdził wojskowy na przesłuchaniu przed Kongresem.

Co potrafi system Merops?

System Merops (Multispectral Extended Range Optical Sigh) został opracowany w ramach wspieranej przez Stany Zjednoczone inicjatywy Project Eagle, w której uczestniczy firma Swift Beat, która w lipcu 2025 podpisała specjalną umowę z ministerstwem obrony Ukrainy na współpracę w rozwoju tanich dronów. Sama konstrukcja Merops opiera się na bezzałogowcach Surveyor, które pełnią funkcję powietrznych dronów przechwytujących i są w stanie zniszczyć wrogie bezzałogowe statki powietrzne w trakcie lotu.

Każdy systemu Merops obejmuje stanowisko dowodzenia, platformy startowe oraz flotę dronów typu Surveyor. Mogą działać autonomicznie lub być sterowane zdalnie i są wyposażone w czujniki pokładowe służące do śledzenia celów. Każdy dron może osiągnąć prędkość do 280 km\h.

Merops podczas testów w Polsce

Merops w Wojsku Polskim

Warto dodać, że Merops znajduje się także na wyposażeniu Wojska Polskiego w ramach ściany antydronowej SAN. System ten został pozyskany już w listopadzie 2025 roku, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek. Merops ma stanowić uzbrojenie zwykłego żołnierza, które może być szybko rozstawione na polu walki i wykorzystane w ramach mobilnej obrony przed masami dronów, które mają zaatakować polską infrastrukturę.

Archeolodzy odkryli duński okręt wojenny zatopiony 225 lat temu © 2026 Associated Press