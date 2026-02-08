Na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się w porządku - Peru jest zainteresowane zakupem samolotu transportowego An-74, więc ogłasza przetarg, do którego zgłasza się firma przedstawiająca dokumenty od ukraińskiego przedsiębiorstwa Antonow, potwierdzające prawo do jego dostarczenia. Nie pozostaje więc nic innego, jak zrobić przelew i czekać, prawda?

Rosjanie podszywali się pod Antonowa

Tyle że w tym przypadku Peru czekałoby w nieskończoność, bo cała sytuacja okazała się wielkim przekrętem. Jak ujawniło śledztwo ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w które zaangażowany był również "prawdziwy Antonow", to rosyjscy pośrednicy posługujący się sfałszowanymi dokumentami próbowali w ten sposób sprzedać nieistniejący samolot.

Firma wydmuszka

W rzeczywistości firma Aero Express FZE nie posiadała żadnych zezwoleń od Antonowa, który jest jedynym podmiotem legalnie uprawnionym do produkcji An-74. Jak zwracają uwagę eksperci, lampkę ostrzegawczą powinien zapalić również fakt, że seryjna produkcja tego modelu nie była prowadzona od ponad dziesięciu lat - na szczęście pomoc strony ukraińskiej uchroniła Peru przed startą 63 mln USD.

"Rosyjscy pośrednicy próbowali sprzedać samolot-widmo, używając podrobionych dokumentów" - napisał Sybiha w oświadczeniu w mediach społecznościowych, podkreślając, że Ukraina ceni sobie zaufanie partnerów z Ameryki Łacińskiej i apelując, by rządy współpracowały wyłącznie z oficjalnymi producentami.

Po anulowaniu przetargu Peru rozważa zakup włoskich samolotów transportowych C-27J Spartan, które od 2015 roku służą w Siłach Powietrznych Peru do misji logistycznych i humanitarnych. Incydent ujawnia jednak ryzyka związane z nieprzejrzystymi kanałami zakupu sprzętu wojskowego w Ameryce Łacińskiej i pokazuje, że firmy powiązane z Rosją mogą próbować wykorzystywać pośredników z krajów trzecich do wprowadzania w błąd potencjalnych nabywców.

An-74 - co to za samolot?

An-74 to dwusilnikowy odrzutowy samolot transportowy krótkiego startu i lądowania (tj. zdolny lądować na każdym typie nawierzchni pasa startowego lotniska, a także w terenach przygodnych) zaprojektowany w biurze konstrukcyjnym Olega Antonowa, który jest wersją rozwojową samolotu An-72.

Prototyp oblatano latem 1983 roku, a pierwsza publiczna prezentacja odbyła się na Salonie Lotniczym w Paryżu w 1987 roku. Wkrótce potem rozpoczęto produkcję seryjną, początkowe egzemplarze były oznaczone jako An-72A lub An-72P. Samoloty An-74 eksploatuje głównie lotnictwo rosyjskie i ukraińskie.

