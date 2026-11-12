Do zdarzenia miało dojść w nocy z 10 na 11 listopada 2026 roku. Według portali Militarnyi i Defence Blog, które przeanalizowały doniesienia rosyjskich źródeł, Moskwa mogła stracić dwa śmigłowce uderzeniowe Ka-52 oraz jeden Mi-8.

Jak napisał na Telegramie Ilja Tumanow, właściciel związanego z rosyjskimi Siłami Powietrzno-Kosmicznymi kanału Fighterbomber, nocna obrona Petersburga przed ukraińskimi dronami "kosztowała bardzo, bardzo, bardzo drogo".

Jeszcze dalej poszedł inny prorosyjski kanał, a mianowicie Voevoda Veshchaet, który poinformował o śmierci "trzech doświadczonych załóg, siedmiu dzielnych wojowników", określając minioną noc jako "ogromną ranę" dla rosyjskiego lotnictwa.

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Bratobójczy ogień?

Żadna z tych informacji nie wskazuje na konkretne maszyny czy okoliczności zdarzenia, a rosyjskie Ministerstwo Obrony zwyczajowo nie poinformowało o żadnych stratach. Tu z pomocą przychodzą jednak kolejne prorosyjskie kanały w mediach społecznościowych, jak Na Predele, który opublikował czarno-białe zdjęcie Ka-52 oraz informację, że pilotów nie udało się uratować.

Warto tu dodać, że ta jednostka ma dwuosobową załogę, więc śmierć siedmiu pilotów sugeruje, że Rosja straciła najpewniej śmigłowce różnych typów, prawdopodobnie Ka-52 i Mi-8. Załoga tego ostatniego liczy trzy osoby, a Moskwa już wcześniej wysyłała te maszyny do zwalczania dronów. Wiadomo nawet o jednej wyposażonej w system zakłócający sygnały bezzałogowców, pełniącej funkcję latającego zagłuszacza dronów.

Co jednak najciekawsze, przynajmniej jeden z helikopterów miał spaść z nieba na skutek bratobójczego ognia (niektóre źródła podają, że nawet wszystkie trzy!). O możliwym zestrzeleniu własnej maszyny poinformował m.in. Serhij Sternenko, ukraiński wolontariusz i doradca ministra obrony Ukrainy do spraw wykorzystania dronów.

Według jego relacji rosyjska obrona przeciwlotnicza mogła omyłkowo otworzyć ogień do śmigłowca Ka-52. Do strat miało dojść podczas odpierania ukraińskiego ataku na obwód leningradzki, w tym terminal naftowy w porcie Ust-Ługa. Gubernator regionu Aleksandr Drozdenko informował o zestrzeleniu 150 ukraińskich bezzałogowców, nie wspominając jednak o stratach w lotnictwie.

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Nie byłby to pierwszy taki przypadek

Podejrzenia o zestrzelenie własnego śmigłowca przez rosyjską obronę przeciwlotniczą pojawiały się już wcześniej. Do podobnego incydentu miało dojść 3 marca w rejonie miasta Millerowo w obwodzie rostowskim, podczas odpierania innego ukraińskiego ataku dronów.

Jak informował wówczas Militarnyi, rosyjskie systemy obrony powietrznej miały omyłkowo ostrzelać własny śmigłowiec. Według dostępnych doniesień utracona maszyna to Ka-52, wykorzystywana do zwalczania ukraińskich bezzałogowców.

Również w tym przypadku rosyjskie władze nie potwierdziły oficjalnie zestrzelenia śmigłowca. W mediach społecznościowych pojawiły się fotografie przedstawiane jako dokumentacja miejsca katastrofy, choć ich autentyczność nie została niezależnie zweryfikowana.

Oba incydenty pokazują potencjalne zagrożenie związane z używaniem lotnictwa załogowego do zwalczania dronów w warunkach intensywnego działania własnej obrony przeciwlotniczej. Śmigłowce operujące w przestrzeni, w której jednocześnie pracują liczne systemy wykrywania i zwalczania celów powietrznych, mogą zostać błędnie zidentyfikowane jako zagrożenie.

Co potrafią śmigłowce Mi-8 i Ka-52?

Kamow Ka-52 Aligator to ciężki śmigłowiec szturmowy, który pierwszy raz wzbił się w niebo w 1997 roku - według szacunków armia Kremla posiadać miała przed wojną ponad 100 egzemplarzy tej maszyny w różnych konfiguracjach. Konstrukcja wykorzystuje układ dwóch współosiowych, przeciwbieżnych wirników nośnych umieszczonych jeden pod drugim, każdy o trzech łopatach z materiału kompozytowego i nie posiada śmigła ogonowego.

Zapewnia to Ka-52 Aligator większe prędkości, zwrotność, stabilniejszy lot i możliwość lądowania na małych powierzchniach - w czasie awarii maszyny, piloci mogą odrzucić wirniki w taki sposób, by bezpiecznie się katapultować. Co więcej, jednostki te wyposażone są w inteligentne systemy namierzania, gruby pancerz (na nagraniu z czerwca widzieliśmy jeden, latający bez dużego fragmentu ogona) i potężne uzbrojenie, przez co uznawane za jedne z najlepszych śmigłowców bojowych na świecie.

Mi-8 to z kolei jeden z najpopularniejszych śmigłowców wielozadaniowych, a to ze względu na ogromną wytrzymałość i niezawodność. Został on opracowany w biurze konstrukcyjnym Michaiła Mila na początku lat 60. XX wieku, czyli jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, pierwsze loty odbył w 1961 roku, a w 1965 roku trafił do seryjnej produkcji. Na pokładzie Mi-8 zmieści się 3-osobowa załoga, a także 30 żołnierzy, 12 noszy, 4000 kilogramów ładunku wewnątrz lub 5000 kilogramów podwieszonego na zewnątrz.

Jeśli chodzi o silniki, to są to dwa turbowałowe Klimov TW2-117 o mocy 1105 kW każdy. Mi-8 może odbywać loty z maksymalną prędkością 250 km/h, na pułapie do 4500 metrów i w odległości ok. 450 kilometrów. Dotychczas wyprodukowano ponad 17 tysięcy tego typu maszyn, a swoimi egzemplarzami dysponują też Ukraińcy.