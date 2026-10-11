Ćwiczenia USA. Test pokazał ograniczenia nowych technologii

Podczas ostatnich testów nowych technologii przeprowadzonych przez armię USA, wojsko napotkało poważne problemy techniczne. Ekstremalne warunki zweryfikowały odporność nowoczesnego sprzętu opartego na sztucznej inteligencji oraz zaawansowanej łączności satelitarnej.

Problemy podczas testów technologii przyszłości

W nowym materiale The Wall Street Journal informuje, jakie niedociągnięcia ujawniły testy prowadzone w ramach Project Convergence Capstone 6 na terenie Fort Irwin w Kalifornii. Armia USA sprawdzała, czy sztuczna inteligencja, drony, autonomiczne systemy i nowa sieć dowodzenia NGC2 (Next Generation Command and Control) mogą sprawnie ze sobą współpracować w warunkach zbliżonych do pola walki.

Pojawiły się doniesienia o licznych problemach sprzętowych, które wiązane są między innymi z warunkami panującymi na pustyni Mojave. Ekstremalne temperatury sięgające nawet ok. 43°C powodowały przegrzewanie i niedomaganie urządzeń.

Niektóre urządzenia nie działały tak długo, jak sugerowały opisy producentów, notowano problemy z bateriami dronów. Bezzałogowce traciły też łączność. Wzgórza i skaliste grzbiety utrudniały komunikację z dronami. Znaczenie miały również zakłócenia elektromagnetyczne i konkurencja o dostępne pasma. W rzeczywistości nie wszystkie systemy funkcjonowały tak niezależnie, jak można by się spodziewać po rozwiązaniach nazywanych autonomicznymi technologiami. Żołnierze nadal musieli kontrolować loty, reagować na problemy i odzyskiwać połączenie.

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We wcześniejszych doniesieniach Breaking Defense podawało również, że w trakcie ćwiczeń żołnierze musieli ratować się prowizorycznymi metodami, np. kładąc mokre koszulki na terminalach Starlink, by obniżyć temperaturę urządzeń, które przegrzewały się w pustynnym upale.

Testy NGC2. Wnioski i plany wdrożenia

Według Defense News, choć odnotowano liczne problemy sprzętowe podczas testów, ćwiczenia wykazały też istotne postępy w operacjach dowodzenia sterowanych oprogramowaniem NGC2.

NGC2 przedstawiany jest jako ekosystem sprzętu i oprogramowania z czterema warstwami: infrastrukturą, łącznością, integracją danych i aplikacjami. W rozwój NGC2 zaangażowane są firmy technologiczne i obronne, m.in. Anduril Industries, Palantir, Raft i Lockheed Martin, które odpowiadają za różne elementy systemu. Celem prac nad tym rozwiązaniem jest zastąpienie rozproszonych systemów dowodzenia. Połączenie danych z różnych źródeł ma dawać jeden wspólny obraz sytuacji na polu walki. Zintegrowane informacje mają wspierać planowanie i koordynację działań wojsk USA oraz umożliwiać szybsze podejmowanie decyzji przez dowódców.

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Jak podaje National Defense Magazine, po testach generał dywizji Patrick Ellis, dowódca 4. Dywizji Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych, powiedział:

- Kiedy ludzie pytają: "Jaki jest status NGC2?", odpowiadam, że jest gotowy, ale nieukończony, albo że jest funkcjonalny, ale nie zoptymalizowany. Wyciągnęliśmy wiele wniosków. Są pewne rzeczy, które musimy nadal poprawiać i nad którymi musimy nadal pracować. Czy wszystko działało idealnie przez cały czas? Nie - skwitował, dodając, że widać jednak "znaczną poprawę" względem poprzednich testów.

NGC2 ma zostać wdrożony do końca 2027 roku w ramach pierwszej dużej formacji operacyjnej. Następnie system ma być sukcesywnie rozszerzany na kolejne dywizje.

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National Defense Magazine podaje, że wyniki testów "zmuszają armię do ponownego rozważenia rozwiązań zasilania i integracji sprzętu", zaznaczono też, że "AI ma wspomagać ludzi, a nie zastępować ich decyzje".

Wyniki uzyskane podczas testów mają stanowić wsparcie w ulepszaniu kolejnych systemów oraz wskazać, które elementy wymagają zwiększenia niezawodności, by lepiej funkcjonowały na polu walki.