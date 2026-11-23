W skrócie Zachodnie służby wywiadowcze ostrzegają przed rosyjskim satelitą Sputnik-S, który może przenosić głowicę jądrową i zostać wystrzelony na orbitę jeszcze w grudniu 2026 r.

Detonacja ładunku jądrowego w kosmosie zniszczyłaby tysiące satelitów oraz wywołałaby silny impuls elektromagnetyczny, paraliżujący infrastrukturę techniczną na Ziemi.

Amerykański wywiad wojskowy DIA wskazuje, że rozwój broni kosmicznej przez Rosję narusza postanowienia międzynarodowego układu o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku.

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Rosja przygotowuje satelitę z głowicą jądrową

Służby wywiadowcze państw członkowskich NATO oceniają, że Rosja planuje jeszcze w tym roku wystrzelić na orbitę satelitę uzbrojonego w głowicę jądrową - poinformowała agencja Reuters, a także niemieckie media, w tym stacje NDR i WDR oraz dziennik "Süddeutsche Zeitung". Informacje na temat zagrożenia przekazały sobie w ostatnim czasie zachodnie służby specjalne i dowództwa wojskowe, w tym niemiecki wywiad zagraniczny BND oraz Bundeswehra. Wewnętrzny alarm w tej sprawie podniosła już niemiecka armia.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że obiekt o nazwie Sputnik-S jest gotowy i od kilku lat znajduje się w magazynach w rejonie Moskwy. W ostrzeżeniach wywiadowczych z początku listopada wskazano, że rosyjski satelita z ładunkiem nuklearnym może trafić w przestrzeń kosmiczną w ciągu najbliższych 60 dni. Według szacunków dowództwa kosmicznego Bundeswehry do startu może dojść jeszcze w grudniu 2026 r., a po umieszczeniu na orbicie maszyna szybko osiągnie gotowość operacyjną.

W ostatnich tygodniach eksperci Bundeswehry poinformowali o sprawie przedstawicieli niemieckiego rządu, w tym ministra obrony Borisa Pistoriusa. Resort obrony odmówił odpowiedzi na szczegółowe pytania w tej sprawie, powołując się na poufność wewnętrznych narad. Kwatera główna NATO w Brukseli i BND również nie skomentowały od razu doniesień medialnych.

Amerykańska agencja wywiadu wojskowego DIA w październikowej ocenie sytuacji w kosmosie wskazała, że Rosja rozwija satelitę przeznaczonego do przenoszenia broni jądrowej, co naruszałoby układ o przestrzeni kosmicznej z 1967 r. Dokument ten zakazuje umieszczania na orbicie okołoziemskiej obiektów z bronią masowego rażenia.

Rosyjska ambasada w Niemczech - jak można się było spodziewać - odrzuciła te doniesienia jako element kampanii propagandowej i zapewniła, że działania Rosji w kosmosie mają wyłącznie pokojowy charakter i są zgodne z prawem międzynarodowym.

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Zagrożenie dla tysięcy satelitów niskiej orbicie

Według amerykańskiego wywiadu wojskowego DIA umieszczenie głowicy jądrowej na orbicie stanowiłoby dla wojska ogromne zagrożenie, bowiem po wystrzeleniu satelity niemal nie istnieją skuteczne środki zaradcze pozwalające zapobiec użyciu takiej broni. USA ostrzegały przed rosyjskimi pracami nad kosmiczną bronią atomową już w lutym 2023 r., a w 2024 r. amerykańscy urzędnicy wskazywali, że ładunek ten mógłby niszczyć całe sieci satelitarne, takie jak system Starlink wykorzystywany przez ukraińską armię.

Skutki detonacji ładunku jądrowego w kosmosie byłyby bardzo poważne. Szef amerykańskiego dowództwa kosmicznego Stephen Whiting ocenił niedawno, że w ciągu pierwszych godzin lub dni po wybuchu przestałaby działać prawdopodobnie około jedna trzecia wszystkich satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Pozostałe urządzenia ulegałyby stopniowemu uszkodzeniu w kolejnych miesiącach.

Eksplozja atomowa poza atmosferą wytworzyłaby ponadto chmurę kosmicznych śmieci, które zagrażałyby satelitom nieuszkodzonym bezpośrednio przez sam wybuch. Dodatkowym zagrożeniem byłby bardzo silny impuls elektromagnetyczny, zdolny wywołać rozległe awarie systemów technicznych również na powierzchni Ziemi.

Konsekwencje dla infrastruktury cywilnej i wojskowej

Generał dywizji Armin Fleischmann z niemieckiego Dowództwa Cyberprzestrzeni i Przestrzeni Informacyjnej ostrzegł, że detonacja ładunku w kosmosie miałaby ogromne skutki dla codziennego życia w Niemczech. Wśród potencjalnych konsekwencji wymienił przerwy w dostawach prądu oraz poważne ograniczenia w działaniu systemów komunikacji i nawigacji.

Współczesne społeczeństwa są silnie uzależnione od infrastruktury satelitarnej, której awaria uderzyłaby m.in. w nawigację GPS, transakcje bankowe, sieci energetyczne i telefonię komórkową. W sferze militarnej unieruchomieniu uległaby część systemów uzbrojenia, a rozpoznanie i łączność wewnątrz wojsk oraz między sojusznikami zostałyby mocno zakłócone.

Rozwiń

Z ustaleń WDR, NDR i "Süddeutsche Zeitung" wynika, że zachodnie siły zbrojne polegają na satelitach w znacznie większym stopniu niż armia rosyjska. W ocenie zachodnich ekspertów od bezpieczeństwa użycie broni jądrowej w kosmosie mogłoby dlatego zapewnić Rosji przynajmniej krótkoterminową przewagę militarną w razie wybuchu konfliktu.

Generał Fleischmann zauważa, że odpowiednie zabezpieczenie własnych systemów przed skutkami takiej eksplozji byłoby bardzo kosztowne. Jako alternatywę wskazał rozwinięcie przez Niemcy własnych systemów obrony kosmicznej, które pozwoliłyby oddziaływać na wrogie satelity, w tym uzbrojone w broń jądrową, i w razie potrzeby je neutralizować.

Służby bacznie obserwują rosyjskiego satelitę Kosmos-2553

Skutki wybuchu jądrowego w kosmosie zaobserwowano już w 1962 r., kiedy Stany Zjednoczone przeprowadziły nad Pacyfikiem próbę "Starfish Prime" na wysokości 400 km. Impuls elektromagnetyczny wywołał wówczas awarie oświetlenia ulicznego i sieci telekomunikacyjnych na Hawajach, a detonacja zniszczyła kilka satelitów, w tym pierwszego satelitę brytyjskiego i pierwszego amerykańskiego satelitę cywilnego. Przy obecnej liczbie kilkudziesięciu tysięcy satelitów na orbicie następstwa byłyby znacznie poważniejsze.

Zachodnie służby wywiadowcze od kilku lat bacznie obserwują również rosyjskiego satelitę Kosmos-2553, wystrzelonego w lutym 2022 r., krótko przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Według oficjalnych deklaracji Moskwy obiekt ten służył do badań naukowych nad promieniowaniem kosmicznym.

Niemieckie kręgi bezpieczeństwa przekazały mediom, że zachodnie wywiady wątpią w oficjalną wersję Rosji. Służby zakładają obecnie, że Kosmos-2553 pełnił funkcję obiektu testowego, za pomocą którego sprawdzano odporność satelitów na silne promieniowanie, moment wystąpienia poważnych uszkodzeń i zdolność manewrowania w warunkach przypominających skutki wybuchu jądrowego w przestrzeni kosmicznej.



