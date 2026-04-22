ORP Huragan. W Gdyni powstanie nowa fregata dla polskiej marynarki wojennej

Uroczystości odbędą się w stoczni PGZ Stocznia Wojenna. Będzie to niezwykle ważny moment dla całego programu Miecznik, który trwa od 2021 roku. Przypomnijmy, że dzięki niemu Polska będzie miała trzy nowe fregaty. Zastąpią one dwie przestarzałe jednostki typu Oliver Hazard Perry, których konstrukcja sięga jeszcze lat 70. XX wieku.

Jeszcze w sierpniu 2026 zwodowany ma zostać ORP Wicher, pierwszy okręt programu Miecznik. Druga jednostka, ORP Burza, obecnie znajduje się w budowie. Według planów wszystkie trzy fregaty wejdą do służby w 3. Flotylli Okrętów w latach 2029-2031.

Za dostarczenie okrętów odpowiedzialne jest konsorcjum PGZ-Miecznik, w skład którego wchodzi Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. Partnerami w projekcie są firmy CRIST S.A., Babcock, Thales UK oraz MBDA UK.

Zdolności nowych polskich fregat

Fregaty typu Miecznik mają być polskimi okrętami obrony wybrzeża, realizującymi zadania obserwacji i kontroli akwenów morskich, ochrony baz, niszczenia celów nawodnych, podwodnych i lądowych oraz obrony powietrznej, zarówno w ramach naszej krajowej obrony, jak i współpracy z NATO.

Okręty bazują na brytyjskiej platformie fregaty Arrowhead 140. Będą miały 138,7 metra długości, a wyporność maksymalna ma sięgać do 7 tysięcy ton. Każda z fregat jako napęd będzie posiadać po cztery silniki w układzie CODAD, zapewniające prędkość maksymalną na poziomie 28 węzłów. Ich uzbrojeniem będą 76 mm armaty automatyczne Leonardo OTO Melara Super Rapid Strales, wyrzutnie pionowe VLS Mk41, systemy rakietowe MBDA UK Sea Ceptor z przeciwlotniczymi pociskami kierowanymi CAMM, wyrzutnie rakiet RBS15, dwie 35 mm armaty OSU-35K, zdalnie sterowane moduły uzbrojenia wyposażone w wielkokalibrowe karabiny maszynowe oraz ręcznie kierowane wielkokalibrowe karabiny maszynowe.

Okręty zostaną wyposażone w zintegrowany system misji oraz radary Thales Sea Master SM410 (z antenami ścianowymi AESA) i NS50 (z anteną obrotową AESA). Mieczniki będą w stanie wykrywać wrogie cele powietrzne nawet na odległości do 400 kilometrów, a nawodne - do 80 kilometrów.

