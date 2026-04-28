Rozpoczyna się budowa ORP Huragan. Ten okręt wzmocni polską siłę na Bałtyku

W uroczystości palenia blach pod przyszły okręt ORP Huragan w stoczni PGZ Stocznia Wojenna udział wzięli m.in. wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, wiceminister aktywów państwowych Janusz Gołota i wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Jan Grabowski. To wydarzenie to ważny kamień milowy dla programu Miecznik, który trwa od 2021 roku.

Przypomnijmy, że dzięki niemu Polska będzie miała trzy nowe fregaty, które zastąpią dwie przestarzałe jednostki typu Oliver Hazard Perry, których konstrukcja sięga jeszcze lat 70. XX wieku. Jak podaje Polska Grupa Zbrojeniowa program Miecznik to największy projekt modernizacji polskiej floty od dekad, który zmieni układ sił na Bałtyku i zapewni nowoczesne zdolności dla Marynarki Wojennej RP.

- Dziś rozpoczynamy budowę ORP Huragan. To największy w historii projekt polskiego przemysłu stoczniowego. Przed nami trzecie palenie blach w programie Miecznik, ale na pewno nie ostatnie palenie blach w Stoczni Wojennej pod najnowocześniejsze fregaty - powiedział na uroczystości Marcin Ryngwelski, prezes zarządu Stoczni Wojennej.

Rozwiń

Program Miecznik. Największy projekt rozwoju polskiej marynarki wojennej ostatnich dekad

Jeszcze w sierpniu 2026 zwodowany ma zostać ORP Wicher, pierwszy okręt programu Miecznik. Druga jednostka, ORP Burza, obecnie znajduje się w budowie. Wszystkie trzy fregaty mają wejść do służby w latach 2029-2031 i znajdą się na wyposażeniu 3. Flotylli Okrętów.

Za dostarczenie okrętów odpowiedzialne jest konsorcjum PGZ-Miecznik, w skład którego wchodzi Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. Partnerami w projekcie są firmy CRIST S.A., Babcock, Thales UK oraz MBDA UK.

Zdolności nowych polskich fregat

Fregaty typu Miecznik mają być polskimi okrętami obrony wybrzeża, realizującymi zadania obserwacji i kontroli akwenów morskich, ochrony baz, niszczenia celów nawodnych, podwodnych i lądowych oraz obrony powietrznej, zarówno w ramach naszej krajowej obrony, jak i współpracy z NATO.

Okręty bazują na projekcie brytyjskiej fregaty Arrowhead 140. Będą miały 138,7 metra długości o maksymalnej wyporności do 7 tys. ton. Każda z fregat jako napęd będzie posiadać po cztery silniki w układzie CODAD, zapewniające prędkość maksymalną na poziomie 28 węzłów. Według aktualnych planów ich uzbrojeniem będą 76 mm armaty automatyczne Leonardo OTO Melara Super Rapid Strales, wyrzutnie pionowe VLS Mk41, systemy rakietowe MBDA UK Sea Ceptor z przeciwlotniczymi pociskami kierowanymi CAMM (Common Anti-Air Modular Missile), pociski przeciwkokrętowe NSM (Naval Strike Missile), dwie 35 mm armaty OSU-35K, zdalnie sterowane moduły uzbrojenia wyposażone w wielkokalibrowe karabiny maszynowe oraz ręcznie kierowane wielkokalibrowe karabiny maszynowe.

Okręty zostaną wyposażone w zintegrowany system misji oraz radary Thales Sea Master 410 (z antenami ścianowymi AESA) i NS50 (z anteną obrotową AESA). Dzięki nim Mieczniki będą w stanie wykrywać wrogie cele powietrzne nawet na odległości do 400 kilometrów, a nawodne - do 80 kilometrów.

Sztuczna inteligencja w służbie zdrowia. Ma pomóc w leczeniu raka jajnika © 2026 Associated Press