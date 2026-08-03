Wodowanie ORP Wicher. Pierwsza jednostka programu "Miecznik"

ORP Wicher to polska fregata, powstająca w Gdyni w ramach programu "Miecznik", historycznego projektu budowy trzech nowoczesnych wielozadaniowych fregat dla Marynarki Wojennej RP.

Wkrótce ma nastąpić wodowanie przyszłego ORP Wicher, pierwszej z fregat budowanych w ramach tego kontraktu. Uroczyste nadanie imienia jednostce ma się odbyć 12 sierpnia 2026 roku w PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. Wodowanie zaplanowano na 13 sierpnia 2026 roku na Zatoce Gdańskiej. Przygotowania do całej operacji mają się rozpocząć już 8 sierpnia.

Realizowany od 2021 r. program "Miecznik" jest największym od 1989 roku przedsięwzięciem modernizacyjnym polskiej Marynarki Wojennej. Powstający od 2023 r. w PGZ Stoczni Wojennej przyszły ORP Wicher to pierwszy z nowoczesnych okrętów w ramach tego kontraktu. Druga jednostka, budowana od maja 2025 r. to ORP Burza, a trzecia, której blachy uroczyście pocięto w kwietniu 2026 r., to ORP Huragan. Nowe okręty stanowią rewolucję technologiczną w porównaniu do fregat używanych do tej pory - "Mieczniki" mają zastąpić przestarzałe jednostki typu Oliver Hazard Perry z lat 70. ubiegłego wieku.

Skomplikowana operacja wodowania. Boabarge 33 to największa taka barka

Wydarzenie planowane na 13 sierpnia br. zapisze się w historii - wodowanie pierwszej jednostki programu Miecznik to wyjątkowy moment. Uwagę przykuwa także sam sprzęt, który zostanie wykorzystany w tym procesie.

Okręt zostanie przetransportowany z hali na specjalną barkę, użyta zostanie do tego platforma składająca się z 278 osi i ważąca około 1250 ton. Następnie Wicher ma zostać zwodowany z użyciem barki Boabarge 33. Według "Portalu Stoczniowego" Boabarge 33 mierzy 140 m długości, ma nośność 30 200 ton i 5800 m2 powierzchni pokładu. Z montażem wież stabilizujących jej szerokość przekroczy 60 metrów. Łączna pojemność zbiorników balastowych barki to 37 750 metrów3. System pomp jest w stanie przetłaczać do 10 tys. m3 wody na godzinę. 13 sierpnia br. barka z kadłubem zostanie odholowana na Zatokę Gdańską, gdzie nastąpi stopniowe, przerywane kontrolami szczelności zanurzenie, aż fregata samodzielnie osiądzie na wodzie. Po zakończeniu wodowania przyszły ORP Wicher zostanie przejęty przez holowniki i odprowadzony do nabrzeża PGZ Stoczni Wojennej.

Norweski armator BOA Offshore AS podaje, że Boabarge 33 to największa na świecie półzanurzalna barka tego typu i przeznaczenia.

Blok dziobowy fregaty Wicher w Hali Kadłubowej PGZ Stocznia Wojenna materiały prasowe

ORP Wicher, ORP Burza, ORP Huragan. Parametry i misja

ORP Wicher i pozostałe "Mieczniki" opierają się na brytyjskim projekcie Arrowhead 140. Wszystkie trzy fregaty zostaną wyposażone w zaawansowane systemy radiolokacyjne, artyleryjskie oraz rakietowe. Okręty mają otrzymać m.in. pionowe wyrzutnie Mk 41, wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych NSM, armaty OTO Melara Super Rapid kalibru 76 mm, polskie systemy OSU-35K, wyrzutnie lekkich torped i wielokalibrowe karabiny maszynowe. Ponadto na fregatach mają zostać zainstalowane radary dalekiego i średniego zasięgu, systemy walki radioelektronicznej i stacje hydrolokacyjne.

Nowe jednostki będą wykonywać różnorodne zadania na wodach terytorialnych Polski oraz w kooperacji z sojusznikami NATO podczas wspólnych misji, operacji i ćwiczeń. Do zadań fregat należeć będą m.in. ochrona morskich szlaków żeglugowych, obrona polskiego wybrzeża oraz zabezpieczanie strategicznej infrastruktury krytycznej - poprzez odpieranie ataków i niszczenie celów.

Podstawowe parametry "Mieczników" wg. komunikatu Ministerstwa Obrony Narodowej:

Długość całkowita - ok. 138 m,

Szerokość maksymalna - ok. 20 m,

Wysokość - ok. 10 m (1 pokład),

Wyporność maks. (łącznie z wyposażeniem dodatkowym i poszyciem) - ok. 7 tys. t.,

Zasięg - ok. 8 tys. mil morskich,

Prędkość maks. - 28 węzłów,

Napęd - 4 silniki tłokowe wysokoprężne w układzie CODAD, 2 śruby nastawne,

Załoga - 120 osób + ok. 60 osób dodatkowego personelu.

Wszystkie trzy fregaty programu "Miecznik" mają wejść do służby w latach 2029-2032 i znajdą się na wyposażeniu 3. Flotylli Okrętów. Przekazanie pierwszej jednostki Marynarce Wojennej ma nastąpić w 2029 roku.



