Ukraina spodziewa się otrzymać pierwsze szwedzkie myśliwce Saab JAS 39 Gripen na przełomie stycznia i lutego 2027 roku. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że poprosił partnerów o przyspieszenie dostaw, ponieważ samoloty są pilnie potrzebne ukraińskiemu lotnictwu. Maszyny mają wzmocnić obronę powietrzną kraju, a jednym z zadań, do których Ukraina wiąże z nimi duże nadzieje, jest zwalczanie rosyjskich dronów.

Spodziewamy się, że dotrą do nas w styczniu lub lutym, być może w lutym. Poprosiliśmy naszych partnerów o jak najszybsze dostarczenie tych maszyn, ponieważ pilnie ich potrzebujemy. Proces już jednak trwa. Zobaczymy, jak Gripeny sprawdzą się w walce z dronami Shahed. Na to również liczymy

Ukraiński prezydent zaznaczył również, że jego kraj potrzebuje kolejnych myśliwców F-16 oraz amunicji do tych samolotów. Część maszyn już wykorzystywanych przez ukraińskie siły powietrzne wymaga regularnych napraw ze względu na wiek i intensywną eksploatację.

Dwie umowy, dwa warianty Gripena

Zapowiadane dostawy dotyczą starszej wersji Gripen C/D, którą Szwecja ma przekazać Ukrainie w ramach pomocy wojskowej. Chodzi o 16 samolotów z zasobów szwedzkich sił powietrznych. Ich przekazanie jest elementem szerszego pakietu wsparcia, a szkolenie ukraińskich pilotów i personelu technicznego już trwa.

Warto jednak pamiętać, że 30 czerwca 2026 roku Ukraina i Szwecja podpisały osobne porozumienie dotyczące zakupu 16 nowszych maszyn Gripen E. Dokument podpisali w Kijowie zastępca ukraińskiego ministra obrony Serhij Bojew oraz dyrektor generalny Szwedzkiej Agencji ds. Zamówień Obronnych (FMV) Mikael Granholm.

Ukraina chce nawet 150 Gripenów

Według komunikatu ukraińskiego prezydenta dostawy tej wersji mają rozpocząć się na początku 2029 roku. Umowa obejmuje nie tylko same samoloty, ale również wyposażenie, pomoc techniczną i wsparcie logistyczne. Zakup ma zostać sfinansowany z pożyczki Unii Europejskiej, przy wsparciu Wielkiej Brytanii.

FMV potwierdziła, że otrzymała od rządu upoważnienie do zawarcia porozumienia z Ukrainą. Agencja zawarła jednocześnie osobną umowę z producentem samolotów, koncernem Saab, na dostawę 16 Gripenów E. W opublikowanym w październiku raporcie kwartalnym Saab wykazał zamówienie o wartości 24,6 mld koron szwedzkich.

Ambicje Kijowa są jednak znacznie większe. Ukraina deklarowała zamiar pozyskania łącznie od 100 do 150 myśliwców Gripen E/F, co oznaczałoby jedną z największych modernizacji lotnictwa wojskowego w Europie od dekad. W planach jest również rozwijanie na jej terytorium lokalnych zdolności produkcyjnych i serwisowych. To jednak perspektywa długoterminowa, uruchomienie prac w tym zakresie przewidywano na 2033 rok.

Myśliwiec stworzony do walki pod presją

Gripen to konstrukcja firmy Saab, która od początku była projektowana pod kątem konfliktu z silniejszym przeciwnikiem. Krótkie starty, możliwość operowania z dróg, szybkie przezbrojenie i minimalne wymagania logistyczne to cechy, które dziś idealnie wpisują się w realia ukraińskiego frontu, czyli walki pod presją i z ograniczonymi zasobami. Ogromnym atutem Gripenów może być również ich uzbrojenie, bo oprócz standardowych pocisków powietrze-powietrze, samoloty mogą przenosić rakiety dalekiego zasięgu Meteor.

Jak wskazywał jakiś czas temu ekspert wojskowy Andrij Charuk, to właśnie ten system daje przewagę nad obecnie używanymi przez Ukrainę F-16. Dzięki większemu zasięgowi ukraińscy piloci mogliby skuteczniej zwalczać rosyjskie maszyny jeszcze przed wejściem w bezpośredni kontakt. Planowane Gripeny E/F to z kolei zupełnie inna liga, z radarami AESA, rozbudowanymi systemami walki elektronicznej i jeszcze większym potencjałem bojowym.