Trump zaskakująco skrytykował najpotężniejszy myśliwiec USA

Podczas swojego przemówienia w Davos Donald Trump dużą uwagę skupił na militarnych możliwościach USA, szczególnie rozwijanej technologii zbrojeniowej. Wspomniał, chociażby o nowych pancernikach klasy Trump oraz myśliwcach F-47, które są przedstawiane jako broń, która zdominuje pola bitwy.

Niemniej uwagę komentatorów tematów wojskowości przykuła jedna uwaga prezydenta Trumpa na temat F-47. Przywódca USA w osobliwy dla siebie sposób poniekąd skrytykował...nazwę myśliwca przyszłości.

- Mówią, że [F-47 - przypis red.] to najbardziej niszczycielski myśliwiec, jaki kiedykolwiek powstał. Nazwali go 47. Jeśli mi się to nie podoba, to usunę z niego numer 47. Nie wiem, dlaczego nazwali go 47. Musimy to przemyśleć. Ale jeśli mi się to nie podoba, usunę ten numer 47 - powiedział Trump w Davos.

Rozwiń

Donald Trump zmienia zdanie o nazwie F-47? Wcześniej je uwielbiał

Przypomnijmy, że nazwa F-47 została przedstawiona w marcu 2025 roku, gdy Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych ogłosiły firmę Boeing, jako zwycięzcę kontraktu na opracowanie i zbudowanie nowego myśliwca 6. generacji w ramach programu Next Generation Air Dominance. F-47 ma być wyposażony w nowocześniejsze systemy stealth, nowoczesne sensory oraz ma współpracować z dronami, wspierającymi misje bojowe. Myśliwiec ma wejść do służby już w 2028 roku i ma powstać co najmniej 185 egzemplarzy.

Co jeszcze ciekawsze sam Trump wyraził wcześniej duże uznanie dla nazwy F-47 dla nowego myśliwca USA. Podczas konferencji z marca 2025 sam mówił: Generałowie wybrali tę nazwę i jest to piękna liczba. Nie ma na świecie nic, co mogłoby się z tym [myśliwcem - przypis red.] równać.

Trump skrytykował nazwę nadaną na jego cześć

Jednym z powodów, za jakie Donald Trump mógł pokochać F-47 od pierwszego wejrzenia był fakt, że nowy myśliwiec otrzymał swoją liczbę m.in. właśnie na cześć amerykańskiego prezydenta. Oznaczenie F-47 nawiązuje do Trumpa, 45. i 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Było to niejako podziękowanie za to, że to podczas jego kadencji program amerykańskiego myśliwca 6. generacji został doprowadzony do skutku i otrzymał kontrakt wykonawczy.

Wizualizacja myśliwca F-47 Boeing materiał zewnętrzny

Trudno wnioskować, czy nagła zmiana nastroju względem nazwy F-47 wynika z jakichś konkretnych, zakulisowych przyczyn, problemów z pamięcią, czy stanowiła jeden z nic nieznaczących "komentarzy dla komentarza", które to Donald Trump lubi wrzucać w swoje monologi. Jak wskazuje portal The War Zone, znając zamiłowanie amerykańskiego prezydenta do swojej marki i wizerunku, nie chciałby być kojarzony z projektem F-47, jeśli ten napotkałby jakieś problemy, opóźnienia lub nawet nie spodobałby mu się jego wygląd. Siłom Powietrznym USA należy życzyć, że zmiana nazwy to jedyne co obecny prezydent chciałby ewentualnie zrobić w rozwoju nowego myśliwca.

Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu © 2026 Associated Press