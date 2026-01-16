Amerykański U-2 Dragon Lady to najbardziej znany na świecie samolot szpiegowski, który pomimo swojej sławy wciąż skrywa wiele tajemnic. Rozpala on wyobraźnię fanów lotnictwa swoimi niezwykłymi możliwościami. Niewątpliwie jedną z nich jest bardzo trudny w wykonaniu manewr lądowania. Spędza on sen z powiek nawet najlepszych amerykańskich pilotów.

Maszyna ta swój rozgłos zyskała ze względu na fakt, że w związku z trwającą wojną w Ukrainie, USA i kraje NATO zintensyfikowały loty patrolowe i obserwacyjne nad wschodnią Europą, które mają za zadanie nie tylko dostarczyć cennych informacji o aktywności Rosjan, ale również jak najbardziej to możliwe chronić mieszkańców UE. Co ciekawe, samolot U-2 niedawno pojawił się nad Danią.

Rozwiń

Najbardziej znany tajny samolot szpiegowski USA

Maszyna miała odbyć lot we wschodniej części Morza Bałtyckiego i skupić się na obserwowaniu terenów Królewca, Rosji, Finlandii czy Białorusi. Amerykańska Agencja Wywiadowcza próbowała namierzyć i pozyskać więcej informacji o aktywności Rosjan i ich działaniach, które mają na celu destabilizację komunikacji na wodach Bałtyku i w krajach NATO. Chodzi tutaj o zakłócanie działania systemów GPS.

W sieci pojawiły się bardzo ciekawe materiały filmowe, dzięki któremu można przekonać się, jak niezwykle trudno jest wylądować kultowym amerykańskim samolotem szpiegowskim U-2 Dragon Lady. Otóż maszyna została wyposażona w podwozie rodem z szybowców. Jest to efektem jak najbardziej to możliwe obniżenia masy samolotu, by mógł wzbić się jak najwyżej i jak najdłużej móc realizować misje nad terytorium wroga.

Rozwiń

Tajny U-2 Dragon Lady nie dla zwykłych pilotów

W tym celu, na końcówkach skrzydeł zainstalowano specjalne odbojniki, które pozwalają ustabilizować maszynę na pasie startowym i jednocześnie ochronić przed uszkodzeniem rozległe skrzydła. Pomimo tego, samolot często po lądowaniach trafia do serwisu, gdzie przechodzi naprawy. U-2 Dragon Lady bardzo często wykorzystywany przez CIA w czasach Zimnej Wojny. Pomimo faktu, że żyjemy w erze satelitów i dronów, Pentagon jednak nie zrezygnował z tej maszyny. U-2 zostały zmodernizowane, by wciąż wykonywać swoją pracę na najwyższym poziomie.

U-2 został zaprojektowany i zbudowany właśnie do realizacji takich zadań. Maszyna bez problemu może osiągnąć pułap 27 tysięcy metrów nad powierzchnią Ziemi, a na jej pokładzie znajdują się dziesiątki kamer i czujników wyspecjalizowanych w obserwacjach najróżniejszych obiektów, nie tylko latających, ale również tych budowanych na powierzchni.

Rozwiń

U-2 Dragon Lady może wzbić się na wysokość 27 km

Maszyna może operować w każdych warunkach pogodowych, zarówno w dzień jak i w nocy. U-2 to samolot napędzany jednym silnikiem i oferujący dwa miejsca dla pilotów. Dzięki układowi zbliżonemu do szybowca, może wznieść się na dużą wysokość i utrzymywać się przez długi czas w powietrzu. Wszystkie ujęcia z kamer wykonane w trakcie lotu mogą być w trybie rzeczywistym przesyłane do centrum dowodzenia.

Siły Powietrzne USA pracują nad następcą U-2. Budowa i testy nowego samolotu szpiegowskiego na miarę XXI wieku mają odbywać się w słynnej na całym świecie, tajnej bazie wojskowej o nazwie Area 51 w Nevadzie. Następca U-2 powstaje z myślą o szpiegowaniu terytoriów Rosji i Chin.

Chiński balon nad USA

Co ciekawe, tuż przed niedawnym strąceniem chińskiego balonu nad Stanami Zjednoczonymi, CIA wysłało w jego kierunku jeden z samolotów szpiegowski U-2 Dragon Lady. W sieci pojawiło się później selfie wykonane przez jedną z kamer, znajdującą się w amerykańskim samolocie, na której widoczny jest również chiński wynalazek.

''Wydarzenia'': E-rejestracja już działa. Na razie zapisy na kardiologię, cytologię i mammografię Polsat News Polsat News