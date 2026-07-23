Samolot rozbił się w obwodzie moskiewskim. To mógł być Su-57

Dziś (23.07) w obwodzie moskiewskim rozbił się samolot wojskowy. Pierwsze doniesienia wskazywały, że był to Su-57, a jego pilot miał katapultować się przed uderzeniem. Potwierdził to rosyjski portal Kommiersant, dodając, że wypadek miał miejsce w podmoskiewskiej dzielnicy Odincowo.

Jak podaje Kommiersant katastrofa miała miejsce podczas lotu szkoleniowego. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej już wszczął postępowanie karne za naruszenie przepisów dotyczących lotów lub ich przygotowania. Oprócz tego eksperci wojskowi i komisja rosyjskiego Ministerstwa Obrony będą badać przyczynę wypadku.

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Rosjanie mają niewiele Su-57

Su-57 to najnowocześniejszy rosyjski myśliwiec, określany jako maszyna 5. generacji. Według dostępnych szacunków analityków na ten moment Rosja może posiadać tylko 35-40 Su-57. Rosyjski myśliwiec ma być rywalem dla amerykańskich F-35 oraz F-22. Na łamach Interii GeekWeek opisywaliśmy, jak faktycznie rosyjski Su-57 porównuje się do F-35 w polskich siłach zbrojnych.

Pierwszy wypadek Su-57 był w 2019 roku

To drugi przypadek katastrofy myśliwca Su-57 w historii. Pierwszy miał miejsce 24 grudnia 2019 roku w Komsomolsku nad Amurem rozbiła się maszyna o oznaczeniu T-50S-1, która miała być pierwszym seryjnym Su-57 dla rosyjskiej armii.