Najpotężniejszy krążownik atomowy Rosji. Kluczowy etap testów Nachimowa
Admirał Nachimow, rosyjski ciężki krążownik rakietowy o napędzie atomowym, powraca do służby po wieloletniej modernizacji, która uczyniła go najnowocześniejszą jednostką tego typu we flocie Rosji. Dzięki nowemu uzbrojeniu krążownik znacząco zwiększa potencjał bojowy rosyjskiej marynarki wojennej. Według doniesień Admirał Nachimow wszedł już w końcową fazę testów.
W skrócie
- Admirał Nachimow, rosyjski krążownik rakietowy o napędzie atomowym, po długoletniej modernizacji wraca do służby jako najnowocześniejsza jednostka tego typu w rosyjskiej flocie.
- Przeprowadzone unowocześnienia objęły systemy uzbrojenia, elektronikę i wyposażenie bojowe, a zakres modernizacji wyniósł co najmniej 5 miliardów dolarów.
- Krążownik przeszedł właśnie do końcowego etapu testów, które prowadzone są na Morzu Białym.
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Rosyjski krążownik atomowy na Morzu Białym. Kluczowy etap testów
Admirał Nachimow to rosyjski ciężki krążownik rakietowy o napędzie atomowym projektu 1144 Orłan, który przygotowuje się do powrotu do służby w rosyjskiej flocie. Po zakończeniu jednej z najdłużej trwających i najbardziej kosztownych modernizacji w historii rosyjskiej floty wojennej, okręt ten przechodzi obecnie kolejne etapy prób morskich.
Krążownik niedawno wyszedł ze stoczni Siewmasz w Siewierodwińsku nad Morzem Białym. Na jego wodach prowadzone są na testy systemów napędowych, nawigacji i wyposażenia bojowego. Według ekspertów ze względu na szereg ulepszeń powrót Nachimowa do służby może poważnie zagrozić krajom NATO.
Miliardy na modernizację. Admirał Nachimow z nowym uzbrojeniem
Admirał Nachimow to ciężki krążownik atomowy, który wszedł do służby w 1988 roku, wówczas jako Kalinin. Należy do klasy okrętów wojennych określanych w kodzie NATO jako Kirov. Nachimow był wyłączony z użytku przez ponad 20 lat i wyznaczony do napraw.
Prace miały za zadanie unowocześnić systemy bojowe krążownika i zapewnić większą siłę ognia, modernizacja obejmowała między innymi wymianę dużej części pokładowej elektroniki, systemów uzbrojenia oraz urządzeń radiolokacyjnych.
Zgodnie z ustaleniami portalu Gospodarka Morska, po zakończeniu modernizacji okrętu do projektu 1144.2M, w skład uzbrojenia Nachimowa wchodzą: armata morska A-129M 130 mm, system wyrzutni rakiet przeciwokrętowych Kalibr, P-800 Oniks i Cyrkon, 96 pocisków ziemia-powietrze S-400, 10 wyrzutni torped 533 mm, wyrzutnia rakiet przeciwokrętowych RBU-6000 oraz dwie wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych RBU-1000, dwie wyrzutnie pocisków ziemia-powietrze 4K33 Osa-M, sześć systemów uzbrojenia bliskiego zasięgu Pantsir-M.
Krótki czas na reakcję NATO
Według amerykańskiego magazynu National Security Journal obecne wyposażenie krążownika daje mu "miażdżącą przewagę w walce z okrętami dalekiego zasięgu". Specjaliści wskazują, że kompleksowy program modernizacji przekształcił jednostkę w nowoczesny okręt bojowy, którego powrót do służby może zdecydowanie rzutować na bezpieczeństwo krajów NATO.
Barents Observer wskazuje tu m.in. na hipersoniczny pocisk manewrujący Cyrkon, osiągający prędkość rzędu Mach 9 i zasięg do 1000 km. Po wystrzeleniu z krążownika z rosyjskiej części Morza Barentsa, mógłby przelatywać nad lądem i atakować cele na Morzu Norweskim, dając siłom NATO bardzo krótki czas na reakcję.
Najpotężniejszy krążownik atomowy znów na morzu
Z 252 metrami długości, 28,5 metrami szerokości i wypornością pełną ok. 28000 ton Admirał Nachimow to obecnie najpotężniejszy tego typu okręt we flocie Rosji. Okręty klasy Kirow to także największe tego typu jednostki świata, z wykluczeniem lotniskowców i okrętów desantowych. Jak sugerują analitycy Defense Express, inna ocalała jednostka tego typu, Piotr Wielki, może nigdy nie wrócić do służby - miałaby zostać zezłomowana.
Zgodnie z doniesieniami modernizacja krążownika pochłonęła co najmniej 5 miliardów dolarów. Według Ministerstwa Transportu Rosji, powołującego się na informacje od rosyjskiej marynarki wojennej, Admirał Nachimow wszedł już w ostatnią fazę testów po remoncie i modernizacji. Potwierdzają to doniesienia ekspertów - w sobotę norweski analityk Thord Are Iversen zidentyfikował krążownik na zdjęciach satelitarnych wykonanych nad Morzem Białym.