Topowy lotniskowiec USA w ruchu

USS Gerald R. Ford to największy i najnowocześniejszy lotniskowiec amerykańskiej marynarki wojennej. W połowie lutego Pentagon podjął decyzję, że okręt wraz ze swoją grupą uderzeniową ma zostać przemieszczony na Morze Śródziemne. Celem tego było wzmocnienie siły militarnej, wywierającej presję na Iran.

24 lutego USS Gerald R. Ford zawinął do portu Souda na Krecie. Wtedy według wstępnych informacji, miał tam spędzić cztery dni, uzupełniając zapasy. Pojawiły się wtedy raporty, że na lotniskowcu doszło do awarii toalet, które utrudniają prace załogi.

Dziś (26.02) pojawiły się zdjęcia, na których widać wypłynięcie lotniskowca Ford z Zatoki Souda. Sugeruje to, że okręt opuszcza port i kieruje się na swój punkt operacyjny na Morzu Śródziemnym. Tym samym może zostać wykorzystany przez Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych.

Armada rusza na Iran

USS Gerald R. Ford to flagowy okręt najnowszej klasy amerykańskich lotniskowców, które mają zdominować wojnę na morzu. Lotniskowiec ma aż 337 metrów długości, wyporność 100 tys. ton i jest de facto pływającym miastem, mogącym pomieścić do 4500 osób załogi. Jako główny napęd wykorzystuje dwa reaktory jądrowe Bechtel A1B PWR.

Pojawienie się tej jednostki na Morzu Śródziemnym ma dać Amerykanom silną przewagę w możliwej konfrontacji z Iranem. Od wybuchu ogólnokrajowych protestów antyrządowych w Iranie na przełomie grudnia/stycznia, wzrosły napięcia na linii Waszyngton-Teheran. Sytuacja stała się dodatkowym bodźcem dla USA do kolejnych nacisków na Iran w kwestii rozwoju jego programu nuklearnego.

Dzień wypłynięcia lotniskowca Ford z Krety zbiega się z rozpoczęciem trzeciej tury rozmów USA-Iran na temat irańskiego programu nuklearnego. Jednostka wraz z towarzyszącą flotą całej grupy lotniskowca stanowi kolejny element ogromnej siły militarnej, którą Amerykanie zbudowali w ciągu ostatniego miesiąca w Europie i na Bliskim Wschodzie w obliczu możliwej operacji przeciw Iranowi. Skalę tych podsumowań na łamach Interii GeekWeek podsumował Filip Mielczarek.

