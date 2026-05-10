Nowy Hercules już w rękach polskich żołnierzy. To najpowszechniejszy samolot transportowy świata

33. Baza Lotnictwa Transportowego pochwaliła się przylotem swojego ostatniego C-130H Hercules o numerze 1510 z Wojskowych Zakładów nr 2 w Bydgoszczy. Polski rząd zakupił od Stanów Zjednoczonych w kwietniu 2021 roku pięć samolotów tego typu.

C-130 Hercules to średni samolot transportowy, produkowany od 1956 roku przez firmę Lockheed Martin. To jeden z najpopularniejszych wojskowych samolotów, który do dziś służy w armiach ponad 70 krajów. Maszyny tej serii przechodziły przez lata liczne modyfikacje. C-130H posiada szereg ulepszeń obejmujących m.in. nowocześniejszą awionikę, nowy radar oraz mocniejsze silniki turbośmigłowe Allison T56-A-15.

Hercules to też największy samolot wojskowy w polskich Siłach Powietrznych. Może przenosić do 70 pasażerów czy 64 skoczków spadochronowych. Herculesy w polskich siłach zbrojnych służą przede wszystkim do transportu żołnierzy i zaopatrzenia. Polskie Herculesy brały udział w ewakuacji polskich obywateli z Afganistanu w 2021 roku i ewakuacji z Izraela po ataku Hamasu w 2023, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Skończona epopeja polskich Herculesów

Przypomnijmy, że pięć samolotów C-130H Hercules pozyskano za 14,3 mln dolarów w ramach procedury EDA (Excess Defense Articles), a to znaczy, że to sprzęt już wcześniej wycofany z zasobów lotnictwa USA i kilka lat spędził na pustyni. Przed wejściem do służby musiał przejść specjalny przegląd strukturalny PDM.

Hercules o numerze 1510 przyleciał do Polski w październiku 2022 roku. Od tego czasu przebywał w zakładach WZL nr 2 w Bydgoszczy na wspomnianym przeglądzie PDM oraz modyfikacji wyposażenia pokładowego.

Nie jest to pierwszy długi przegląd Herculesów C-130H dla Polski. W okolicach tygodnia na przełomie listopada i grudnia 2025 foku do Powidza przyleciały dwie maszyny o numerach 1509 i 1513, które na przeglądach spędziły kolejno ponad dwa i trzy lata.

Przylot samolotu o numerze taktycznym 1510 kompletuje sagę Herculesów w polskich siłach powietrznych. 33. Baza Lotnictwa Transportowego wykorzystuje też jednego starszego Herculesa C-130E.

