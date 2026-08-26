NATO będzie miało kolejny lotniskowiec w Europie. Popłynie pod nosem Rosji

Lotniskowiec marynarki przyszłości

Prace nad MUGEM (Milli Uçak Gemisi, pol. Narodowy Lotniskowiec) zaczęto w 2023 roku we współpracy z hiszpańską stocznią Navantia, a już rok później projekt został pokazany publicznie. Stanowi wynik prac biura stoczni w Stambule. Wejście tureckiego lotniskowca do służby planowane jest na rok 2032, co oznacza, że po wodowaniu pozostanie około 4-5 lat na wyposażenie, integrację systemów, testy portowe, próby morskie i weryfikację. W tym czasie Turcy chcą wprowadzić także okręt podwodny MİLDEN oraz niszczyciel TF-2000. Wraz z lotniskowcem MUGEM stworzą z Marynarki Wojennej Turcji prawdziwą potęgę morską. Nowe projekty mają nie tylko zapewnić nowe zdolności operacyjne, ale też pokazać siłę tureckiej zbrojeniówki i przemysłu stoczniowego.

Budowa nowego lotniskowca jest ważna nie tylko dla Turcji, ale także dla całego NATO. Posiadanie przez kolejne państwo sojusznicze jednostki tej klasy w rejonie Morza Śródziemnego zwiększa możliwości strategiczne na tym kluczowym akwenie, mogąc szachować działania potencjalnego rywala np. Rosji. Szczególnie może to zwiększyć interoperacyjność z USA, które utrzymują prezencję lotniskowców w regionie. Faktem jest jednak też, że Turcja jako państwo stawiające najbardziej na niezależność, będzie priorytetowo używać MUGEM do własnych potrzeb.

Makieta lotniskowca MUGEM. Turkish Defence Agency Wikimedia Commons

MUGEM ma przenosić 52 statki powietrzne

MUGEM ma mieć długość 285 metrów, szerokość 72 metrów i wyporność 60 tys. ton. Napędzany będzie systemem COGAG z czterema turbinami gazowymi LM2500, który zapewni możliwość rejsu z prędkością do 26 węzłów i zasięg operacyjny 10 tys. mil morskich. Załoga okrętu ma liczyć 2500 marynarzy.

Początkowo MUGEM ma mieć standardową rampę, jednak w przyszłości ma na nim zostać umieszczona katapulta startowa. Docelowo ma mieścić 52 statków powietrznych, załogowych i bezzałogowych, z których 20 ma znajdować się na pokładzie. Wśród możliwych maszyn bazujących na MUGEM mogą być m.in. drony Bayraktar TB3 i Bayraktar Kizilelma lub lekkie samoloty bojowe TAI Hürjet.

MUGEM ma być też dostosowany do obsługi bezzałogowych pojazdów nawodnych (USV) i podwodnych (UUV). Dowódca tureckich sił morskich zdradził, że jego formacja dysponuje już pięcioma typami USV, dwoma typami kamikaze USV i trzema typami UUV, tworząc arsenał, który można potencjalnie połączyć z architekturą dowodzenia lotniskowca. Są to m.in. Albatros-K i Albatros-S do rozpoznania, obserwacji i operacji w roju, Marlin do zwalczania okrętów nawodnych, zwalczania okrętów podwodnych i walki elektronicznej oraz Tufan do szybkich misji autonomicznych.