Uroczystość reaktywacji odbyła się 9 listopada w Królewskiej Akademii Wojskowej w Brukseli. Jak poinformował minister obrony Theo Francken, jednostka będzie obsługiwać nowe systemy przeciwlotnicze kupowane w ramach programu Blue Dome. Belgia zamówiła 10 zestawów rakietowych NASAMS, 20 artyleryjskich systemów Skyranger 30, 14 radarów oraz 54 pojazdy dowodzenia. Całość ma zostać zintegrowana w jedną sieć obrony powietrznej.

Nie działała 37 lat, teraz wraca

51. Eskadra Obrony Przeciwlotniczej powstała w 1959 r. W okresie zimnej wojny jego zadaniem była ochrona przestrzeni powietrznej NATO przed potencjalnym atakiem radzieckiego lotnictwa. Jednostka wykorzystywała wówczas amerykańskie pociski przeciwlotnicze Nike Hercules. Po upadku muru berlińskiego w 1989 r. została rozwiązana, a Belgia stopniowo wycofała również pozostałe naziemne systemy obrony przeciwlotniczej.

Przez kolejne dekady ochronę przestrzeni powietrznej opierano przede wszystkim na samolotach myśliwskich. Teraz kraj zamierza odbudować zdolności, które przez lata uznawano za mniej istotne. Nowa struktura ma zapewnić wielowarstwową ochronę przed różnymi rodzajami zagrożeń.

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Rosnące zagrożenia w Europie

Systemy NASAMS, opracowane przez norweską firmę Kongsberg we współpracy z amerykańskim Raytheonem, będą przeznaczone do zwalczania m.in. samolotów, śmigłowców i pocisków manewrujących. Ich deklarowany zasięg przechwytywania wynosi do 50 km.

Drugim elementem będą niemieckie zestawy Skyranger 30 firmy Rheinmetall. To mobilne systemy artyleryjskie wyposażone w armatę kalibru 30 mm, przeznaczone przede wszystkim do zwalczania celów na małych wysokościach, w tym bezzałogowców. Mają być szczególnie przydatne w obronie przed dronami, również działającymi w rojach.

Belgia realizuje zakupy wspólnie z Holandią, która będzie uczestniczyć także w szkoleniu personelu nowej jednostki. Pierwsze zestawy NASAMS mają dotrzeć do Belgii pod koniec 2027 r. Wcześniej kraj planuje dzierżawić jeden system, aby uzyskać początkową zdolność operacyjną i rozpocząć przygotowania do jego wykorzystania. Dostawy Skyrangerów mają rozpocząć się w późniejszym terminie.

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Reaktywacja batalionu jest odpowiedzią na zmieniające się zagrożenia w Europie. Minister Francken wskazywał na powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej państw wschodniej flanki NATO przez drony i pociski. Zwrócił również uwagę na strategiczne znaczenie obiektów znajdujących się w Belgii: siedziby NATO i instytucji Unii Europejskiej, międzynarodowe instytucje finansowe oraz porty w Antwerpii i Zeebrugge.

Na razie jednostka będzie stacjonowała w bazie lotniczej Beauvechain. Najpóźniej do 2032 r. ma przenieść się do Ursel we Flandrii Wschodniej. Belgia rozważa również kolejny etap rozbudowy obrony powietrznej, obejmujący zdolność do przechwytywania pocisków balistycznych. Wśród analizowanych rozwiązań znajdują się amerykański Patriot oraz europejski SAMP/T. Ostatecznej decyzji w sprawie wyboru systemu jeszcze nie podjęto.