Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran użył pocisku Khorramshahr-4

W jednym z ostatnich ataków 5 marca Iran wykorzystał pocisk balistyczny Khorramshahr-4. Jego głowica kasetowa wypuściła nad Izraelem kilkadziesiąt sztuk subamunicji. Efektem był przerażający widok bojowego "roju meteorów".

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej potwierdził, że w 19. fali ataków rakietowych podczas trwającej wojny z USA i Izraelem Teheran użył pocisku Khorramshahr-4. Według izraelskich mediów nikt nie ucierpiał w tym ataku. Uderzenia subamunicji spowodowały jednak zniszczenia na terenach mieszkalnych w centralnym Izraelu.

Amunicja kasetowa uderzyła w Izrael

Khorramshahr-4 to pocisk balistyczny z napędem na paliwo ciekłe. Iran ujawnił go w 2023 roku. Najprawdopodobniej wywodzi się z północnokoreańskiego pocisku Musudan.

Klasyfikowany jest jako pocisk średniego o zasięgu 1500-2000 kilometrów. Jego głowica bojowa waży około 1500-1800 kilogramów. Oprócz ładunku swobodnie spadającej subamunicji może przenosić unitarny ładunek manewrujący.

Najpotężniejszy pocisk Iranu

Khorramshahr-4 to centralny element irańskiej doktryny odstraszania rakietowego. Specjalistyczny portal ArmyRecognition stwierdził, że to najbardziej zaawansowany technologicznie pocisk balistyczny w arsenale Irańczyków. Z miejsc startowych w Iranie jest w stanie trafić w kluczowe obiekty Amerykanów i ich sojuszników, takie jak baza lotnicza Al Udeid w Katarze, Al Dhafra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy kwatera główna Piątej Floty w Bahrajnie.

Mimo charakterystyki wyróżniającej się na tle innych irańskich pocisków, m.in. zastosowaniem systemu nawigacji w środkowej fazie lotu, ten pocisk może zostać zestrzelony przez takie systemy jak amerykański THAAD, o którym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek. Khorramshahr-4 został jednak zaprojektowany jako pocisk do przenoszenia broni masowego rażenia biologicznej lub chemicznej. Wykorzystanie takiego ładunku w głowicy z amunicją kasetową mogłoby wywołać duże zniszczenia.

