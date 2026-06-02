W skrócie W nocy z 1 na 2 czerwca przeprowadzono jeden z największych w ostatnim czasie ataków rakietowych na ukraińskie miasta, używając m.in. systemów Iskander, Cyrkon i Tornado-S.

Na Ukrainę wystrzelono pociski balistyczne Iskander, a nagrania z Kijowa pokazują działania obrony przeciwlotniczej w czasie rosyjskiego ataku.

System Iskander jest wykorzystywany przez Rosjan do ataków na strategiczne i cywilne cele, a jego wyrzutnie mają być rozmieszczone m.in. w obwodzie królewieckim.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie użyli Iskanderów

W nocy 1/2 czerwca Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. Wśród zaatakowanych miast znalazły się Kijów, Charków, Zaporoże, Dniepr, Kamieńskie. Pierwsze informacje wskazują, że w atakach zginęło 10 osób, a ponad 100 zostało rannych.

Rosjanie mieli użyć pocisków Iskander, Cyrkon oraz Tornado-S. Sieć zaroiła się od nagrań z prób zestrzelenia rosyjskich pocisków przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Jedno z nich pokazuje moment "rozbłysku" nocnego nieba nad Kijowem, przypominający upadek małych meteorów. Jak wskazuje kanał analityków białego wywiadu OSINTtechnical nagranie ma pokazywać moment tuż po przechwyceniu pocisku Iskander przez jedną z rakiet systemu obrony Patriot.

Iskander-M to jedna z podstawowych broni Rosjan

9K720 Iskander (kod NATO: SS-26 Stone) to mobilny system z wyrzutniami na platformach kołowych do wystrzeliwania pocisków balistycznych typu ziemia-ziemia o krótkim zasięgu.

Rosjanie podstawowo używają Iskanderów-M z pociskami rakietowymi 9M723K1. Iskandery posiadają różne rodzaje głowic bojowych: od konwencjonalnych ładunków wybuchowych poprzez amunicję kasetową, kończąc na wersjach z ładunkiem nuklearnym.

Parametry taktyczno-techniczne pocisku 9M723K1 Iskander:

Długość: 7,3 m

Szerokość: 0,92 m

Prędkość maksymalna: 6-7 Ma (7350/8575 km/h)

Zasięg: 500 km

Masa całkowita: 3800 kg

Mała ładunku wybuchowego: 480-700 kg

Załadunek pocisku 9M723K1 z systemu Iskander-M Alexey Ivanov Wikimedia Commons

Rosyjski straszak na Polskę

Iskander to jedna z broni, której bardzo obawiają się Ukraińcy. Jest wykorzystywana do atakowania najbardziej kluczowych i strategicznych celów, ale jak pokazał najnowszy atak rakietowy Rosjan, także do niszczenia obiektów cywilnych. Tym samym mówimy o jednymi z najbardziej priorytetowych celów Ukraińców.

Na początku maja Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy oszacował produkcję pocisków do systemów Iskander-M na około 60 sztuk miesięcznie. Taka liczba ma pozwolić Rosjanom na utrzymanie regularnych ataków na Ukrainę.

Iskandery są także bronią, którą Rosjanie straszą Polskę i państwa bałtyckie. W zeszłej dekadzie wyrzutnie systemów Iskander były tymczasowo rozmieszczane na terenie obwodu królewieckiego, a od 2018 roku mają być tam już rozlokowane na stałe. W 2025 roku podczas Zapad-2025 rzekomo Rosjanie ćwiczyli użycie Iskanderów nieopodal Królewca.

