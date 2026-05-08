Założenie jest proste - zamiast niszczyć cel przy użyciu rakiet czy energii kinetycznej, system ma doprowadzić do jego kontrolowanego spadku poprzez zablokowanie śmigieł. Co ciekawe, twórcy projektu sięgnęli po inspirację zaskakująco daleko, bo do tradycyjnej broni używanej w Ameryce Południowej, a także przez Inuitów, znanej jako bola.

W jej nowoczesnej wersji zamiast lin zastosowano cienkie łańcuchy, które - jak wykazały symulacje - lepiej sprawdzają się w warunkach dynamicznego kontaktu z wirującymi elementami drona. Jak wyjaśnia Claus Mattheck, kluczowe było wykorzystanie znanego zjawiska fizycznego i dostosowanie go do realiów współczesnego pola walki oraz ochrony infrastruktury krytycznej.

Szybki i bezpośredni

System działa poprzez wystrzelenie lekkich łańcuchów w kierunku nadlatującego drona. Po uderzeniu materiał natychmiast oplata konstrukcję oraz obracające się wirniki. W efekcie śmigła tracą możliwość pracy, co prowadzi do utraty stabilności i spadku maszyny.

W przeciwieństwie do wielu obecnie stosowanych systemów antydronowych rozwiązanie nie wymaga zaawansowanych sensorów ani kosztownych efektorów. To może mieć kluczowe znaczenie w kontekście ochrony obiektów cywilnych, gdzie liczy się zarówno cena, jak i bezpieczeństwo użycia.

Rosnące zagrożenie i potrzeba nowych rozwiązań

A problem niekontrolowanych dronów w Europie narasta, w samych Niemczech w 2025 roku odnotowano ponad tysiąc podejrzanych incydentów z ich udziałem w pobliżu wrażliwych obiektów, jak lotniska czy instalacje przemysłowe. To właśnie ten kontekst sprawia, że rozwój tanich i łatwych do wdrożenia systemów przeciwdziałania staje się priorytetem.

Zespół badawczy przeprowadził szereg symulacji komputerowych, analizując zachowanie łańcuchów o grubości 3-4 mm podczas zderzenia z dronami. Uwzględniono m.in. tarcie, geometrię oraz dynamikę ruchu, aby ocenić skuteczność oplatania wirników. Dodatkowo przeprowadzono testy balistyczne, które potwierdziły założenia projektu. Kolejnym krokiem będą rozszerzone testy w warunkach operacyjnych i jeśli ich wyniki okażą się pozytywne, technologia może trafić do zastosowań praktycznych już w najbliższym czasie.

