Antidotum Air Show w Lesznie. Niemieccy piloci uczcili pamięć "Slaba"

Na trwających pokazach Antidotum Airshow w Lesznie upamiętniono pilota F-16 podpułkownika Macieja "Slaba" Krakowiana, który zginął 28 sierpnia 2025 roku podczas przygotowań do pokazów lotniczych w Radomiu. Wyświetlono specjalny film o jego postaci, a nad głowami widzów przeleciała specjalna formacja czterech różnych maszyn w geście hołdu. Samolotami, które stworzyły formację, były A400M, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon z Sił Powietrznych Niemiec oraz PC-9M ze Słowacji.

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Niemieckie "tygrysy" w symbolicznym locie

Przelot miał bardzo dużą wartość symboliczną, ze względu na fakt, że lecący w nim Eurofighter Typhoon należy do Bavarian Tigers, grupy akrobatycznej Luftwaffe. Wchodzi w skład tzw. NATO Tiger Association, czyli grupy powietrznych jednostek państw NATO, które w swoim godle posiadają tygrysa.

Do NATO Tiger Association należy 6. Eskadra Lotnicza Sił Powietrznych Polski, z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, z którą związany był podpułkownik Maciej Krakowian. Podlega pod nią F-16 Tiger Demo Team Poland, oficjalny zespół pokazowy Sił Powietrznych RP, którego solistą w powietrzu był Krakowian.

Lotniczy świat wspomina "Slaba"

Już po tragicznej śmierci polskiego pilota praktycznie cały świat lotniczy wysyłał jego rodzinie oraz Polsce wyrazy współczucia i gesty pamięci. Chociażby podczas spotkania prezydentów Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Białym Domu na początku września 2025 roku dokonano oficjalnego przelotu amerykańskich myśliwców z formacją Missing Man, właśnie ku upamiętnieniu Slaba. Wielu pilotów z grup akrobatycznych na całym świecie składało hołd polskiemu pilotowi np. Juan Bengo z hiszpańskiej 142. Eskadry (Ala 14). Podczas oficjalnych uroczystości przyjęcia pierwszych myśliwców F-35 do polskich sił powietrznych, żona zmarłego pilota - kpt. Magdalena Boryc-Krakowian oficjalnie ochrzciła nowe samoloty polskiej armii nazwą "Husarz" wraz z żoną ministra MON - Pauliną Kosiniak-Kamysz.

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