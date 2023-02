Niesamowita zdobycz. Ukraińcy po raz pierwszy zniszczyli rosyjski wóz TDA-3

Mimo żartów zniszczenie TDA-3 to duży cios dla Rosjan. Wóz ten ma duże zastosowanie taktyczne i każda jego strata uniemożliwia sprawne operacje w Ukrainie.



TDA-3. Zasłona dla całej armii

Mobilny generator dymu TDA-3 wszedł do służby w latach 2016-2017. Wykorzystują go przede wszystkim rosyjskie jednostki Wojsk Obrony Radiologicznej, Chemicznej i Biologicznej. To wóz stworzony w myśl koncepcji wykorzystania dymu jako "kurtyny powietrznej" do ochrony armii lądowej zarówno przed wrogim rekonesansem, jak i atakiem chemicznym.

Zdjęcie TDA-3 powstał na bazie ciężarówki KamAZ-5350 / Defensionem / Facebook

Głównym elementem TDA-3 jest system Modułowej Instalacji Dymnej. Do rozpraszania dymu używa silników lotniczych. Sam system składa się z trzech części. Każda z nich jest specjalnie oddzielona i zawiera różne urządzenia, które umożliwiają wprowadzanie specyfików, aby modyfikować właściwości generowanej chmury.

Zdjęcie Pierwszy moduł w TDA-3 zawiera pomocniczy zespół napędowy, agregat prądotwórczy oraz urządzenia elektryczne, w tym akumulatory. Przypisana do niego jest stacjonarna centrala sterująca. Moduł drugi zawiera dwa zbiorniki na mieszankę dymną i jej składniki na 2500 i 900 litrów. Trzeci moduł mieści zbiornik na proszek o pojemności 2700 litrów i pompy mieszające

Podstawowo TDA-3 może generować zasłonę dymną, chroniąc wojska przed rekonesansem optycznym i podczerwienią. Generowana chmura aerozolowa uniemożliwia przy tym efektywne celowanie bronią laserową na objętym obszarze. Taktycznie może być wykorzystana podczas odwrotu wojsk.

Zwiększając intensywność zwykłej chmury aerozolowej, może ona także chronić żołnierzy przed rozbłyskiem oddalonego wybuchu bomby atomowej.

Innym przeznaczeniem TDA-3 jest zwalczanie broni biologicznej. Jego System Modułowej Instalacji Dymnej może rozpylać także związki chemiczne do przeprowadzania dezynfekcji, dekontaminacji czy odgrzybiania dużych obszarów.

Zdjęcie Do rozpoczęcia generowania dymu przez TDA-3 potrzeba 5 minut. W zależności od intensywności chmury generator może pracować od 110 minut do 6 godzin / @GorseFires / Twitter

Nie tylko TDA-3. Coraz więcej rzadkich pojazdów pada ofiarą Ukraińców

Wzmożone walki na wschodzie Ukrainy zbierają żniwo w rosyjskim sprzęcie. Niszczone są nie tylko popularne czołgi i wozy jak T-72 czy BWP, ale także coraz to rzadsze pojazdy. Obok TDA-3 niedawno Rosjanie stracili nowoczesny system walki elektronicznej Palantin. Możliwe więc, że wraz z kolejnymi walkami Rosjanie zaczną wyciągać coraz to nowszy sprzęt, a tym samym go tracić.