Nietypowa modyfikacja Abramsa. Tak Ukraińcy przebudowali czołg [WIDEO]

W skrócie
- Ukraińscy żołnierze zmodyfikowali czołg M1A1 Abrams, dodając do niego specjalną klatkę przeciwdronową i dodatkowe elementy maskujące.
- Rozwój technologii dronów FPV sprawia, że poruszanie się ciężkim sprzętem pancernym stało się wyjątkowo ryzykowne, wymuszając zmiany w konstrukcji pojazdów.
- Rosja również modernizuje swoje czołgi, instalując na wieżach T-90M i T-72B3M metalowe kratownice oraz siatki, które mają zatrzymywać nadlatujące bezzałogowce.
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W serwisie X opublikowano nagranie, na którym widać amerykański czołg M1A1 Abrams w wersji, która mocno odbiega od standardowego wyglądu. Ukraińscy żołnierze dołożyli do niego dodatkowy pancerz i przebudowali konstrukcję.
To kolejny przykład tego, jak wojna z użyciem dronów wymusza zmiany w sprzęcie wojskowym.
Abrams z dodatkowym pancerzem
Za modyfikację odpowiadają żołnierze ukraińskiego 475. Pułku Szturmowego. Wykorzystali czołg M1A1 Abrams dostarczony przez Australię i przekształcili go w mocno opancerzony pojazd szturmowy. Maszynę widać podczas wspierania piechoty, kiedy ostrzeliwuje pociskami kalibru 120 mm zadrzewiony teren zajmowany przez Rosjan.
Uwagę zwraca przede wszystkim zmieniona konstrukcja. Dodatkowe elementy w postaci klatki przeciwdronowej i drutów z dodatkowym kamuflażem mają skuteczniej ukryć i chronić przed atakiem bezzałogowców
Drony zmieniły zasady wojny
Jeszcze na początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę czołgi odgrywały ważną rolę w dużych operacjach lądowych. Dziś co prawda nie zniknęły, ale ich wykorzystanie jest znacznie trudniejsze. Jak opisywała agencja Reuters w lutym 2026 roku, wszechobecne drony rozpoznawcze i uderzeniowe sprawiły, że przemieszczanie ciężkiego sprzętu stało się wyjątkowo ryzykowne.
Szczególnie groźne są niewielkie drony FPV, czyli maszyny sterowane przez operatora za pomocą obrazu z kamery. Mogą stosunkowo niewielkim kosztem atakować pojazdy z różnych stron, również od góry, gdzie pancerz czołgu bywa słabszy.
Czołgi wracają, ale będą wyglądać inaczej
Zmiany widać po obu stronach frontu. We wrześniu 2026 roku Rosja poinformowała o dostarczeniu kolejnych czołgów T-90M i T-72B3M wyposażonych w rozbudowane osłony przeciw dronom. Na wieżach pojawiają się metalowe kratownice, siatki i łańcuchy, które mają utrudniać bezzałogowcom dotarcie do pojazdu.
To najpewniej jeden z kierunków, w którym będzie rozwijać się konstrukcja czołgów. Możemy spodziewać się kolejnych osłon, systemów wykrywania zagrożeń i aktywnej obrony, czyli rozwiązań, które mają zatrzymywać nadlatujące pociski lub drony, zanim te trafią w pojazd.