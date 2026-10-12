Nietypowa modyfikacja Abramsa. Tak Ukraińcy przebudowali czołg [WIDEO]

Karol Kubak

Karol Kubak

Wojna na Ukrainie zmienia konstrukcję czołgów, co doskonale widać po najnowszych modyfikacjach Abramsa. Dodatkowe klatki i osłony to konieczność w starciu z zabójczymi bezzałogowcami.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Zmodyfikowany Abrams z klatką przeciwdronową strzela, wylot płomienia i dym nad polną drogą wśród traw.
Abrams po ukraińskich modyfikacjach. Czołg zabezpieczony przed dronamiOSINTtechnical/Xmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ukraińscy żołnierze zmodyfikowali czołg M1A1 Abrams, dodając do niego specjalną klatkę przeciwdronową i dodatkowe elementy maskujące.
  • Rozwój technologii dronów FPV sprawia, że poruszanie się ciężkim sprzętem pancernym stało się wyjątkowo ryzykowne, wymuszając zmiany w konstrukcji pojazdów.
  • Rosja również modernizuje swoje czołgi, instalując na wieżach T-90M i T-72B3M metalowe kratownice oraz siatki, które mają zatrzymywać nadlatujące bezzałogowce.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

W serwisie X opublikowano nagranie, na którym widać amerykański czołg M1A1 Abrams w wersji, która mocno odbiega od standardowego wyglądu. Ukraińscy żołnierze dołożyli do niego dodatkowy pancerz i przebudowali konstrukcję.

To kolejny przykład tego, jak wojna z użyciem dronów wymusza zmiany w sprzęcie wojskowym.

Abrams z dodatkowym pancerzem

Za modyfikację odpowiadają żołnierze ukraińskiego 475. Pułku Szturmowego. Wykorzystali czołg M1A1 Abrams dostarczony przez Australię i przekształcili go w mocno opancerzony pojazd szturmowy. Maszynę widać podczas wspierania piechoty, kiedy ostrzeliwuje pociskami kalibru 120 mm zadrzewiony teren zajmowany przez Rosjan.

Uwagę zwraca przede wszystkim zmieniona konstrukcja. Dodatkowe elementy w postaci klatki przeciwdronowej i drutów z dodatkowym kamuflażem mają skuteczniej ukryć i chronić przed atakiem bezzałogowców

Może cię zainteresować:

Polskie Leopardy 2PL zostały udoskonalone. Rosja będzie miała problem
Ciekawostki

Polskie Leopardy zostały udoskonalone. Rosja będzie miała problem

Filip Mielczarek
Filip Mielczarek

Drony zmieniły zasady wojny

Jeszcze na początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę czołgi odgrywały ważną rolę w dużych operacjach lądowych. Dziś co prawda nie zniknęły, ale ich wykorzystanie jest znacznie trudniejsze. Jak opisywała agencja Reuters w lutym 2026 roku, wszechobecne drony rozpoznawcze i uderzeniowe sprawiły, że przemieszczanie ciężkiego sprzętu stało się wyjątkowo ryzykowne.

Szczególnie groźne są niewielkie drony FPV, czyli maszyny sterowane przez operatora za pomocą obrazu z kamery. Mogą stosunkowo niewielkim kosztem atakować pojazdy z różnych stron, również od góry, gdzie pancerz czołgu bywa słabszy.

Czołgi wracają, ale będą wyglądać inaczej

Zmiany widać po obu stronach frontu. We wrześniu 2026 roku Rosja poinformowała o dostarczeniu kolejnych czołgów T-90M i T-72B3M wyposażonych w rozbudowane osłony przeciw dronom. Na wieżach pojawiają się metalowe kratownice, siatki i łańcuchy, które mają utrudniać bezzałogowcom dotarcie do pojazdu.

To najpewniej jeden z kierunków, w którym będzie rozwijać się konstrukcja czołgów. Możemy spodziewać się kolejnych osłon, systemów wykrywania zagrożeń i aktywnej obrony, czyli rozwiązań, które mają zatrzymywać nadlatujące pociski lub drony, zanim te trafią w pojazd.

Zobacz również:

T-90M i T-72B3M dla rosyjskiej armii. Czołgi przygotowane na zagrożenie z powietrza
Militaria

Rosja reaguje na "plagę" dronów. Ulepszone T-90M i T-72B3M jadą na front

Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak


Innowacyjna karetka zasilana energią słoneczną. Dojedzie do odległych pustkowi© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze