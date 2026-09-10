Nieujawniony kraj kupił amerykański laser bojowy do niszczenia dronów

Nowy amerykański laser bojowy z pierwszym zagranicznym klientem

Firma AeroVironment poinformowała, że pierwsze zagraniczne zamówienie obejmuje same systemy LOCUST oraz wsparcie logistyczne i szkoleniowe. Do eksportu doszło zaledwie sześć dni po tym, jak Armia USA przyznała firmie kontrakt o wartości 464,8 mln dolarów na system laserowy dużej mocy Enduring-High Energy Laser.

LOCUST to system broni laserowej o mocy 20-30 kW, stworzony w ramach programu AMP-HEL, czyli prototypowych wielofunkcyjnych laserów wysokiej energii. Powstał z myślą o zwalczaniu tanich dronów przy zdolności integracji z wieloma platformami. Może łatwo zapełnić luki sił zbrojnych pod kątem obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu. AeroVironment podaje, że LOCUST pozwala na prowadzenie działań bojowych przy koszcie poniżej 10 dolarów za strzał, wykorzystując skupioną energię wiązki lasera.

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W grudniu 2025 roku AeroVironment przekazał amerykańskiej armii do testów dwa systemy broni laserowej LOCUST, zamontowane na pojazdach. LOCUST był także testowany na pokładzie lotniskowca USS George H. W. Bush, a nawet był wykorzystywany do ochrony granicy pomiędzy USA a Meksykiem.

Dla nieujawnionego klienta zagranicznego zakup systemu LOCUST oznacza pozyskanie broni do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych, której kluczowa technologia jest wdrażana do produkcji na potrzeby armii USA i została już sprawdzona w działaniach lądowych, morskich oraz w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Dlaczego coraz więcej państw inwestuje w broń laserową?

Amerykanie są jednymi z pionierów w tworzeniu broni laserowej. W swoim arsenale mają już wiele eksperymentalnych systemów. Jednym z najciekawszych jest HELIOS, potężny laser o mocy sięgającej 120 kW. Broń laserową rozwija też wiele innych państw, m.in. Wielka Brytania, Rosja, Chiny, Izrael, Ukraina, a także Polska, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Broń wykorzystująca skupioną energię wiązki lasera jest jednym z najlepszych rozwiązań do niszczenia fali tanich celów, jak roje dronów. Jej szczególnym plusem jest stosunek koszt-efekt. Za energię w cenie kilkudziesięciu złotych laser może zniszczyć cele warte tysiące czy nawet miliony dolarów.

Warto podkreślić, że mówiąc o wysokoenergetycznej broni laserowej, chodzi przede wszystkim o skupione i silne wiązki, które są w stanie spalać materiał. Niemniej laser o mniejszej energii wykorzystywany bojowo może posłużyć do oślepiania optyki. Jedną z głównych zalet broni wykorzystującej skupioną wiązkę lasera jest cena. Sumarycznie koszty energii, jej zabezpieczenie oraz samo urządzenie mogą być jednostkowo tańsze niż niszczone obiekty.