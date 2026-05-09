Tajemniczy obiekt pod Bartoszycami. Media: ma napisy w cyrylicy

Żandarmeria Wojskowa poinformowała o znalezisku na swoich mediach społecznościowych:

W dniu 09.05.2026 w godzinach porannych Policja i Żandarmeria Wojskowa otrzymała informację, że w okolicy miejscowości Bartoszyce, województwo Warmińsko-Mazurskie odnaleziono niezidentyfikowany obiekt latający. Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie DRON pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nieposiadający cech bojowych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratora 8 Wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Na miejscu trwają niezbędne czynności procesowe.

Jak podaje RMF FM, obiekt miał zostać znaleziony na polu około 20 kilometrów od granicy z Obwodem Królewieckim. Według nieoficjalnych informacji znajdować się mają na nim napisy w cyrylicy oraz kamery niedostępne na rynku cywilnym.

Pozostałości wrześniowego incydentu?

Żandarmeria Wojskowa miała zabezpieczyć teren i rozpocząć śledztwo. Na razie nie wiadomo, czym dokładnie jest obiekt, ale wszelkie dostępne informacje sugerują, że mowa o wojskowym dronie.

Nie wiadomo na ten moment, jak długo obiekt znajdował się pod Osieką i czy może być pozostałością wtargnięcia do Polski dronów w nocy 9/10 września. Przypomnijmy, że już 25 września w województwie warmińsko-mazurskim, dokładniej w powiecie kętrzyńskim, odnaleziono pozostałości jednego z dronów.

