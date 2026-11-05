O decyzji poinformowało norweskie Ministerstwo Obrony. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie, rozmieszczenie urządzeń ma charakter prewencyjny i nie jest odpowiedzią na żadne nowe, konkretne zagrożenie. Chodzi o zwiększenie zdolności wykrywania dronów oraz zapewnienie wojsku lepszego obrazu sytuacji w powietrzu nad przygranicznym regionem Finnmark.

Widzieliśmy w innych krajach, że drony zbaczają z kursu. Norwegia traktuje to poważnie. Musimy być przygotowani, mimo że obecnie nie obserwujemy zwiększonego zagrożenia z powietrza dla Norwegii ani mieszkańców Finnmark

NASAMS przy rosyjskiej granicy

Warto zaznaczyć, że nie chodzi o kompletne systemy rakietowe NASAMS, na razie na miejsce mają trafić radary i sensory, które będą odpowiadać za wykrywanie obiektów latających i ostrzeganie o ich obecności. Ministerstwo nie podało ich liczby, nie ma również informacji o planach rozmieszczenia wyrzutni czy pocisków przechwytujących.

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NASAMS to system obrony powietrznej opracowany przez norweską firmę Kongsberg we współpracy z amerykańskim koncernem Raytheon. Wykorzystuje między innymi radary, centrum kierowania ogniem i wyrzutnie pocisków rakietowych. Jest używany przez Norwegię, a także przez Ukrainę, której pomaga zwalczać rosyjskie rakiety i bezzałogowce.

Doświadczenia z Ukrainy pokazują, jak ważne jest posiadanie dobrego obrazu sytuacji i możliwości wczesnego ostrzegania. Te sensory wzmocnią nasze zdolności wykrywania dronów w Finnmark

Ponad 30 dodatkowych żołnierzy na północy Norwegii

W ramach tego samego przedsięwzięcia garnizon Sør-Varanger zostanie wzmocniony o ponad 30 żołnierzy. Trafią oni do batalionu Jaeger i pozostaną w regionie do końca 2026 roku. Jak wyjaśnia norweski resort obrony, dodatkowe siły mają nie tylko zwiększyć gotowość wojska, lecz także umożliwić przećwiczenie szybkiego przerzutu personelu i sprzętu do nowego rejonu działania.

Norweskie wojsko będzie współpracować z policją oraz innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. To policja odpowiada za reagowanie na nielegalne loty dronów, natomiast siły zbrojne mogą udzielić jej wsparcia na wniosek. Obie formacje mają również współdziałać przy egzekwowaniu ograniczeń w przestrzeni powietrznej.

Władze regionu zwracają uwagę, że choć ryzyko pojawienia się zabłąkanych ukraińskich dronów nad Norwegią jest oceniane jako bardzo niskie, nie można całkowicie wykluczyć takiego scenariusza. Jednym z możliwych czynników są rosyjskie zakłócenia sygnału GPS na północy, które mogłyby wpłynąć na kurs bezzałogowców.

Norweski rząd uspokaja jednak mieszkańców. Minister sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego Astri Aas-Hansen określiła decyzję jako wzmocnienie gotowości państwa, jednocześnie podkreślając, że sytuacja bezpieczeństwa na północy Norwegii nie uległa zmianie.