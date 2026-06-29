Nie wszystkie zapowiedzi dostaw broni i amunicji na Ukrainę wymagają czerwonych dywanów, kamer i publicznych ogłoszeń, część odbywa się w tajemnicy i musi minąć naprawdę dużo czasu, żeby ktoś się w ogóle zorientował. Wystarczy tylko spojrzeć na norweską firmę Nammo, która od półtora roku dostarcza do Kijowa swoje głowice dronowe N7, ale dopiero teraz w ogóle dowiadujemy się o tym porozumieniu.

Informacje ujawniono podczas targów Eurosatory 2026 w Paryżu, przedstawiciele firmy przekazali redakcji Janes, że Ukraina otrzymała "sześciocyfrową liczbę" głowic N7, co oznacza dostawy liczone w setkach tysięcy egzemplarzy. Według producenta część jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy od dłuższego czasu wykorzystuje tę amunicję na różnych typach bezzałogowych statków powietrznych.

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Uniwersalna broń dla dronów

N7 to ważąca 1,5 kg przeciwpancerna amunicja kumulacyjna kalibru 66 mm, wyposażona w miedzianą wkładkę kumulacyjną. Jest zdolna do przebicia nawet 450 mm walcowanego jednorodnego pancerza (RHA), dzięki czemu może zwalczać ciężko opancerzone cele. System został zaprojektowany z myślą o integracji z bezzałogowcami i co ciekawe, może pełnić rolę zarówno zrzucanej amunicji, jak i głowicy bojowej montowanej na dronach FPV.

Podczas Eurosatory 2026 Nammo prezentowało ją w zestawie z chorwackim dronem MRM2-10 firmy Orca, tworząc tzw. Nammo Modular Strike System (NMSS). A na potwierdzenie skuteczności producent miał nagranie z Ukrainy nakręcone na początku 2025 roku, na którym można było zobaczyć skuteczny atak drona na rosyjską wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową BM-21 Grad. Przedstawiciel firmy zaznaczył jednocześnie, że tego typu amunicja jest zazwyczaj przeznaczona do zwalczania znacznie ciężej opancerzonych celów.

Ładunek kumulacyjny trafił w tylnej części wyrzutni w sekcję z rakietami i doprowadził do zapłonu materiału pędnego. W rezultacie jedna z rakiet przebiła kabinę kierowcy, a pojazd stanął w płomieniach i eksplodował

Dostawy przed oficjalną premierą

Co ciekawe, pierwsza publiczna prezentacja N7 odbyła się dopiero w maju 2025 roku podczas wystawy SOF Week w Stanach Zjednoczonych. Wówczas ujawniono, że amunicja otrzymała elektroniczny zapalnik opracowany specjalnie do współpracy z dronami. Rozwiązanie umożliwia operatorowi zdalne przełączenie głowicy w tryb bezpieczny - jeśli cel nie zostanie odnaleziony lub atak zostanie przerwany, bezzałogowiec może wrócić do bazy z niewykorzystaną amunicją, ograniczając ryzyko jej przypadkowej detonacji.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Nammo i opublikowanych przez Janes oraz Defense Express, dostawy do Ukrainy rozpoczęły się jeszcze przed oficjalnym ujawnieniem projektu. Oznacza to, że system był wykorzystywany operacyjnie przez ukraińskie wojska na długo przed swoją publiczną premierą i producent miał okazję dobrze go przetestować, wprowadzając przy okazji stosowne poprawki czy ulepszenia.