Pierwsze Baobaby-K już w rękach żołnierzy. Mówią o "potężnym wzmocnieniu"

O dostawie nowych wozów Baobab-K poinformowały 21 lipca media społecznościowe 16. Dywizji Zmechanizowanej. Na zdjęciach z dostawy widać dwa pojazdy minowania narzutowego. Znaczenie tych wozów żołnierze podsumowali w kilku słowach. "Potężne wzmocnienie kontrmobilności i nowy wymiar działań wojsk inżynieryjnych w Bursztynowej Dywizji".

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Baobab-K to najnowszy wóz minowania narzutowego polskiej armii, wyprodukowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzi Huta Stalowa Wola, Jelcz, Zakłady Elektromechaniczne BELMA, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej i WB Eletronics. Jego bazą jest podwozie ciężarówki 8x8 ze stalową kabiną. Głównym elementem jest sześć miotaczy minowania narzutowego, dzięki czemu jeden wóz może rozstawić aż 600 min MN-123. Szerokość rozkładania pola minowego wynosi od 60 do 180 metrów, a długość - do 1800 metrów. Baobab-K może więc bardzo szybko rozstawić przeciwpancerne pole minowe, a w przyszłości być może i pole min przeciwpiechotnych. Warto bowiem pamiętać, że Polska wyszła z konwencji ottawskiej i chce pozyskać miny do zwalczania piechoty, co opisywaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Baobab-K już dojeżdża na kołach, a już na gąsienicach jedzie Baobab-G

Obecnie Baobaby-K są dostarczane dla Wojska Polskiego na bazie umowy z czerwca 2023 o wartości 510 mln złotych. Umowa ta została aneksowana o nieznaną kwotę sfinansowaną z programu SAFE w maju 2026, podnosząc liczbę zamówionych wozów do 35 sztuk. Wszystkie Baobaby-K mają zostać dostarczone do polskiej armii do końca 2028 roku.

Warto dodać, że polska armia pozyska jeszcze gąsienicowe Baobaby o oznaczeniu G. Platformę ciężarówki Jelcza zastąpiono w nim podwoziem armatohaubicy Krab, co ma zwiększyć ochronę załogi i zdolności jazdy w trudnym terenie. Pierwsze Baobaby-G mają zostać dostarczone najwcześniej w 2029 roku.

Warto dodać, że na wyposażeniu Wojska Polskiego jest jeszcze sześć starszych wozów minowania narzutowego ISM Kroton - Inżynieryjne Systemy Minowania. To wozy na platformie transportera opancerzonego SPG-2A, opracowane w zakładach Huta Stalowa Wola na przełomie XX i XXI wieku. Każdy z nich może przenosić do 400 min.