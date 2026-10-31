O dostawie, w skład której weszły wozy dowódcze, amunicyjne, wóz dowódczo-sztabowy oraz armatohaubice Krab, poinformowała Agencja Uzbrojenia. Podkreśliła przy okazji, że "ta, jak i każda inna dostawa nowoczesnego sprzętu wojskowego pozyskiwanego przez #AgencjaUzbrojenia, wzmacnia potencjał bojowy polskich artylerzystów". Sprzęt wyprodukowała Huta Stalowa Wola, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Wojsko Polskie odebrało elementy kolejnego dywizjonowego modułu ogniowego REGINA. W ramach najświeższej dostawy zakłady HSW przekazały docelowemu użytkownikowi z Czarnej Dywizji kilkanaście pojazdów budujących moduł

REGINA to nie tylko armatohaubice

REGINA to kryptonim polskiego dywizjonowego modułu ogniowego, którego podstawę stanowią armatohaubice samobieżne Krab kalibru 155 mm. Standardowa konfiguracja obejmuje 24 armatohaubice Krab oraz 18 wozów dowodzenia i logistyki, w tym trzy wozy dowódczo-sztabowe, osiem wozów dowódczych, sześć wozów amunicyjnych i jeden wóz remontu uzbrojenia i elektroniki, dzięki czemu dywizjon może funkcjonować jako zintegrowany system.

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Pierwszą umowę na dostawę czterech dywizjonowych modułów ogniowych REGINA Ministerstwo Obrony Narodowej i Huta Stalowa Wola podpisały 14 grudnia 2016 r. W grudniu 2020 r. zawarto aneks do tego kontraktu, obejmujący dwie dodatkowe armatohaubice i pojazdy towarzyszące. Kolejne dwa moduły, czyli 48 Krabów wraz z wyposażeniem, zamówiono 5 września 2022 r.

23 grudnia 2024 r. Agencja Uzbrojenia podpisała z Hutą Stalowa Wola umowę na dostawę czterech następnych dywizjonowych modułów REGINA. Kontrakt obejmuje 96 armatohaubic Krab wraz z pojazdami towarzyszącymi oraz pakietami szkoleniowym i logistycznym. Jego wartość przekracza 8,9 mld zł, a dostawy zaplanowano na lata 2027-2029. Dwa pierwsze moduły mają otrzymać Kraby w dotychczasowej konfiguracji, natomiast kolejne dwa zmodernizowane wersje z pełnym automatem ładowania.

Na tym nie kończą się jednak zakupy polskiego wojska. 30 maja 2026 r. podpisano kolejną umowę na cztery dywizjonowe moduły REGINA, obejmujące następne 96 armatohaubic Krab. Wartość zamówienia, wraz z częścią opcjonalną, wynosi około 7,9 mld zł. Kontrakt jest finansowany z unijnego instrumentu SAFE, a dostawy mają zostać zrealizowane do 2030 r. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do tego czasu polskie wojsko dysponować będzie łącznie ponad 200 egzemplarzami Krabów.

Nowe Kraby z dodatkowymi rozwiązaniami

Październikowa dostawa zwraca uwagę także ze względu na konfigurację przekazywanych armatohaubic. Jak zauważa Defence24 na podstawie opublikowanych fotografii, na nowych Krabach można dostrzec dodatkowe wyrzutnie granatów dymnych na stropie wieży, nową kamerę kierowcy oraz system klimatyzacji zamontowany z tyłu wieży.

Zmiany objęły również pojazdy dowodzenia i dowódczo-sztabowe. Zastosowano w nich nową odmianę Lekkiego Podwozia Gąsienicowego LPG Hydro. Wyróżnia ją między innymi zmieniony kształt kadłuba, nawiązujący do konstrukcji bojowego wozu piechoty Borsuk oraz zawieszenie hydropneumatyczne zamiast drążków skrętnych. Pojazdy wyposażono także w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia ZSMU A3B.

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Polski Krab z brytyjską wieżą i koreańskim podwoziem

Krab to armatohaubica samobieżna kalibru 155 mm, której konstrukcja łączy licencyjną wieżę brytyjskiego systemu AS-90, wyposażoną w lufę o długości 52 kalibrów ze zmodyfikowanym podwoziem południowokoreańskiej armatohaubicy K9 Thunder. Działo dysponuje donośnością strzału pociskami zwykłymi 30 km i z gazogeneratorem 40 km, , a maksymalna szybkostrzelność wynosi sześć pocisków na minutę.

Załoga liczy pięć osób, system jest wyposażony w zautomatyzowany system kierowania ogniem TOPAZ, cyfrowe środki łączności oraz urządzenia noktowizyjne. Ważący około 48 ton pojazd napędza silnik wysokoprężny o mocy 1000 KM, pozwalający osiągnąć prędkość do 60 km/h na drodze i 30 km/h w terenie, a jego zasięg to 400 km.