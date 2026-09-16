Nowy transport czołgów K2GF trafił pod granicę z Rosją. Minister pokazał zdjęcia

- Kolejna ważna dostawa uzbrojenia dla naszych wojsk. 18 koreańskich czołgów zasili zdolności bojowe 16. Dywizji Zmechanizowanej - to efekt naszego kontraktu z sierpnia 2025 r. W kolejnych partiach będą także te wyprodukowane w części z polskich podzespołów - poinformował na platformie X minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nowe czołgi trafiły dokładniej do Braniewa, gdzie stacjonuje 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej. Główna baza jednostki znajduje się około 8 kilometrów od granicy z obwodem królewieckim. W przypadku potencjalnego konfliktu jej czołgi K2GF mają wejść w pierwszą linię obrony w rejonie Polski północno-wschodniej.

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K2GF - Gap Filler. Rewolucyjna broń dla wojsk pancernych

K2GF to czołg produkowany przez południowokoreański koncern Hyundai Rotem, używany także w Siłach Lądowych Republiki Korei. Czołgi K2GF mają trzyosobową załogę, 10,8 m długości, 3,6 m szerokości i 2,4 m wysokości. Jako napęd wykorzystują silnik wysokoprężny HD Hyundai Infracore DV27K o mocy 1500 KM z automatyczną skrzynią biegów. Przy masie maksymalnej ok. 55 ton osiągają prędkość do 65 km/h na drodze i 50 km/h w terenie, mogąc jechać maksymalnie na odległość do 450 km. Ich uzbrojenie stanowi armata gładkolufowa Hyundai WIA CN08 120 mm o długości 55 kalibrów, sprzężona z automatem ładowania.

K2PL - Polski. Powrót do budowy czołgów

Najnowsza dostawa 18 czołgów K2GF podnosi łączną liczbę tych maszyn w rękach żołnierzy naszej armii do 198. Do tej pory w programie czołgów K2 podpisano dwie umowy wykonawcze. Pierwsza z 26 sierpnia 2022 roku, opiewająca na 3,37 mld dol. (16,02 mld złotych), zakładała pozyskanie 180 czołgów K2GF - Gap Filler. Wszystkie maszyny zostały już dostarczone do Polski i rozdysponowane do batalionów 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej - jednostek 16. Dywizji Zmechanizowanej.

28 sierpnia 2025 roku podpisana została druga umowa wykonawcza na czołgi K2, która dotyczyła m.in. planów produkcji w Polsce. Na jej podstawie zakupiono kolejnych 180 K2, z czego 116 w wersji GF, a 64 w zmodernizowanej wersji K2PL. 61 K2PL ma zostać zmontowanych w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy w Gliwicach w latach 2028-2030. K2PL będzie posiadał generalną charakterystykę K2GF, jednak z ważnymi modyfikacjami, skrojonymi pod wymogi Wojska Polskiego. Jednym z najważniejszych będzie aktywny system ochrony oraz zagłuszacz dronów. Warto dodać, że w Polsce ma powstać także 81 wozów towarzyszących na bazie czołgów K2 (31 wozów zabezpieczenia technicznego, 25 wozów inżynieryjnych i 25 mostów towarzyszących). Istotne jest, że spodziewane są kolejne umowy na czołgi K2PL, które będą powstawać w Polsce.